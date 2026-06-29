Sismo de 4.6 sacude a La Guaira, la zona más devastada en Venezuela: ‘Reavivó temores de nuevos daños’

Una persona busca en los escombros de un edificio, en La Guaira (Venezuela). (Foto: EFE)

Los venezolanos despertaron la mañana de este lunes 29 de junio sacudidos por un nuevo sismo de magnitud 4.6 en la zona norte de Venezuela, reavivando los temores de nuevos daños a cinco días desde el doble terremoto que ha dejado hasta el momento un balance de mil 450 fallecidos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que este nuevo temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro estuvo localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto del miércoles.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dijo, por su parte, que la magnitud fue de 4.2. El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó que, tras este nuevo sismo, no hay reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional.

La Guaira, Venezuela, busca a personas atrapadas en los escombros

Los habitantes de La Guaira siguen buscando a sus familiares atrapados en los edificios derrumbados tras el terremoto del miércoles, mientras denuncian la escasa presencia de funcionarios y de maquinaria.

Anabel Sánchez, residente de la región costera, afirmó que recibieron una planta eléctrica que tiene las indicaciones en chino, por lo que no han podido activarla.

“Los franceses fueron los únicos que nos ayudaron” en Tanaguarena, dijo a EFE.

Igualmente, relató que toda la noche estuvieron tratando de remover escombros porque han seguido escuchando gritos de “auxilio”, por lo que insisten en que hay personas vivas en la zona, pero denunció que las autoridades ya anunciaron la demolición total de las edificaciones.

“No lo veo justo (...) de aquí no nos vamos a mover”, subrayó.

El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que las labores de rescate continuarían porque todavía se estaban encontrando personas con vida.

Anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron daños por el doble terremoto y extendió por una semana la suspensión de clases.

La comisión presidencial se encargará también de evaluar otro tipo de infraestructuras, entre ellas las de vialidad, y estará integrada por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades, según la mandataria, quien hizo estos anuncios durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, han fallecido mil 450 personas a causa del doble terremoto, mientras que hay 3 mil 150 heridos, pese a que el sábado se reportaron 3.238 heridos, sin que se haya ofrecido detalles sobre la razón de esta disminución.

Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos, y hoy La Habana ha informado de una víctima mortal.