Ricoh acelera su apuesta por el comercio digital y los espacios de trabajo inteligentes

La transformación de los hábitos de consumo corporativo está redefiniendo la manera en que las compañías comercializan tecnología y servicios. En ese contexto, Ricoh Mexicana fortalece su estrategia para responder a un mercado que exige inmediatez, personalización y procesos cada vez más eficientes.

En entrevista exclusiva para El Financiero, Yadira Palmas Galindo, Marketing Director de Ricoh Mexicana, explicó que la firma ha dejado atrás la percepción de ser únicamente un fabricante de equipos de impresión para convertirse en un socio tecnológico enfocado en elevar la productividad de las organizaciones.

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“Las compañías ya no buscan solamente digitalizarse; ahora requieren operar de forma más inteligente. Nuestro papel es facilitar esa evolución mediante soluciones que permitan a las personas desempeñarse mejor y generar más valor para el negocio”, señaló.

Yadira destacó que la propuesta actual de la empresa integra servicios administrados de impresión, infraestructura tecnológica, automatización de flujos de trabajo, entornos híbridos de colaboración y herramientas avanzadas de seguridad.

Este cambio responde a una realidad empresarial donde el talento humano ocupa el centro de las estrategias de crecimiento. Bajo esa visión, la compañía ha desarrollado plataformas orientadas a simplificar operaciones, optimizar recursos y mejorar la experiencia de los colaboradores.

Yadira Palmas Galindo, Marketing Director de Ricoh Mexicana. (Nicolas Tavira)

Uno de los movimientos más relevantes dentro de esta evolución ha sido el fortalecimiento de su canal de comercio electrónico para clientes empresariales, un segmento que todavía enfrenta importantes barreras en México y América Latina, particularmente en lo relacionado con la experiencia de compra en línea, como la facilidad de navegación, la disponibilidad de información sobre productos, la gestión de pedidos y la integración con los procesos de abastecimiento de las empresas.

“Los responsables de compra están más informados y quieren acceder a datos, precios y características de manera inmediata. La forma en que las organizaciones adquieren tecnología está cambiando y nosotros decidimos adelantarnos a esa tendencia”, afirmó Yadira.

La creación de su plataforma digital representó un desafío significativo para una compañía acostumbrada históricamente a comercializar mediante fuerza de ventas directa y una extensa red de distribuidores.

“Uno de los principales retos fue adaptar procesos internos para incorporar un tercer canal comercial. Tuvimos que integrar herramientas, logística y capacidades tecnológicas que facilitaran una experiencia sencilla para nuestros clientes”, explicó.

La apuesta rindió frutos. El proyecto fue reconocido como El Mejor nuevo eCommerce, otorgado por Marketing4ecommerce, una distinción que valida la estrategia implementada durante los últimos años.

Yadira Palmas Galindo, Marketing Director de Ricoh Mexicana. (Nicolas Tavira)

Sin embargo, más allá del reconocimiento, la iniciativa permitió identificar cambios profundos en el comportamiento de los compradores corporativos.

“Descubrimos que incluso adquisiciones de alto valor pueden concretarse en línea. Antes se pensaba que ciertas operaciones requerían necesariamente un proceso consultivo tradicional, pero los usuarios demostraron que están dispuestos a investigar, comparar y cerrar transacciones de manera autónoma”, comentó.

Para la directiva, este fenómeno está estrechamente relacionado con el relevo generacional que viven las áreas de decisión dentro de las empresas. Ejecutivos que crecieron en entornos digitales ahora ocupan posiciones clave y demandan experiencias similares a las que encuentran en plataformas de consumo masivo.

Actualmente, la cobertura de la tienda digital de Ricoh se extiende a todo el país, un paso que también implicó desafíos operativos relacionados con transporte, instalación y servicio postventa de equipos especializados.

De cara a los próximos años, Yadira considera que la evolución del comercio electrónico empresarial estará impulsada por dos factores: una experiencia más personalizada y el avance de la inteligencia artificial.

“La diferencia estará en la capacidad de acompañar al cliente durante todo el recorrido, desde la búsqueda de información hasta la implementación de la solución adquirida”, indicó.

Asimismo, anticipó que la siguiente etapa del mercado estará marcada por agentes inteligentes capaces de recomendar, gestionar e incluso ejecutar compras de forma automática.

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“Las marcas debemos prepararnos para un escenario donde no solo interactuaremos con personas, sino también con sistemas de inteligencia artificial que participarán activamente en las decisiones de adquisición”, concluyó.

Con esta visión, Ricoh Mexicana busca consolidar su posición como un integrador tecnológico que conecta innovación, automatización y comercio digital para responder a las nuevas exigencias del entorno empresarial.