Gobierno federal ‘salva’ a Pemex de deuda: Inyecta más de 100 mil mdp en primeros seis meses de 2026

Pemex también indicó que al cierre de marzo su liquidez aumentó a 247 mil 100 millones de pesos, frente a los 236 mil 900 millones registrados al cierre de 2025. (Cuartocuro).

El Gobierno federal ha transferido más de 100 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los primeros seis meses de 2026 para fortalecer su situación financiera y ayudarle a cumplir con sus obligaciones de deuda, de acuerdo con el reporte financiero trimestral que la empresa entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La petrolera detalló que entre enero y marzo recibió 58 mil 300 millones de pesos en aportaciones patrimoniales del Gobierno de México para mejorar su posición financiera y respaldar el servicio de su deuda.

Posteriormente, entre el 1 de abril y el 15 de junio, obtuvo otros 42 mil 100 millones de pesos, por lo que el apoyo gubernamental acumulado ascendió a 100 mil 400 millones de pesos en lo que va del año.

Esta cifra fue 6.2 por ciento superior a los 94 mil 500 millones de pesos inyectados en el mismo periodo del año anterior.

En su reporte, Pemex señaló que una parte importante de esos recursos fue utilizada para hacer frente a los vencimientos de deuda registrados durante el primer trimestre, junto con financiamiento obtenido en los mercados.

¿Cómo va la deuda de Pemex en 2026?

La empresa también indicó que al cierre de marzo su liquidez aumentó a 247 mil 100 millones de pesos, frente a los 236 mil 900 millones registrados al cierre de 2025, debido principalmente a una mayor disponibilidad de líneas de crédito.

Asimismo, reportó que la deuda con proveedores disminuyó 14.1 por ciento, al pasar de 436 mil 700 millones de pesos al cierre de diciembre de 2025 a 375 mil 100 millones de pesos al finalizar marzo de este año.

Pese a la mejora en algunos indicadores de liquidez, Pemex reconoció que continuará dependiendo de diversas fuentes de financiamiento para cubrir sus necesidades de capital de trabajo, servicio de deuda e inversiones durante el resto de 2026.

La empresa señaló que seguirá apoyándose en el flujo de efectivo generado por sus operaciones, nuevas aportaciones del Gobierno federal, líneas de crédito disponibles y operaciones de refinanciamiento para cumplir con sus compromisos financieros.