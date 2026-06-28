Los desafíos de Elizabeth González: ¿Cuáles serán las prioridades de la nueva CFO de Pemex?

El consejo de administración de Petróleos Mexicanos nombró a un nuevo director financiero (Foto: Mayolo Lopez Gutierrez/Bloomberg)

El consejo de administración de Petróleos Mexicanos nombró a un nuevo director financiero, luego de que el anterior responsable de finanzas fuera ascendido al puesto más alto de la compañía el mes pasado.

Según un comunicado de la empresa, el consejo de administración aprobó el nombramiento de Elizabeth González Garduño para el cargo, que entrará en vigor el 25 de junio.

Anteriormente, González Garduño fue subdirectora de presupuesto de Pemex y también ocupó cargos en la Secretaría de Hacienda y el Tesoro Público.

Este cambio se produce mientras Pemex busca opciones como empresas conjuntas para impulsar la producción de crudo en sus yacimientos petrolíferos envejecidos, aumentar la producción de gas y explorar nuevos activos.

Pemex firma acuerdos no vinculantes

A principios de esta semana, la compañía firmó un acuerdo no vinculante con Petróleo Brasileiro SA para iniciar una cooperación conjunta en exploración y producción.

Pemex ha enfrentado dificultades financieras en los últimos años debido a una deuda de aproximadamente 80 mil millones de dólares, un negocio de refinación deficitario, ineficiencias, explosiones, derrames de petróleo y una disminución de las ganancias.

La producción cayó cerca de un 6% desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, situándose en 1.65 millones de barriles diarios a finales de marzo.

Juan Carlos Carpio fue ascendido a director general de Pemex a mediados de mayo, luego de que el primer director ejecutivo de la administración para la compañía pasara a dirigir el instituto de electricidad del país.

Sheinbaum afirmó que eligió a Carpio para el puesto debido a su profundo conocimiento de los esfuerzos de Pemex para reducir la deuda y el impulso de la compañía para integrar decenas de subsidiarias en una estructura más consolidada.

Sheinbaum ha inyectado más de 40 mil millones de dólares en Pemex para ayudarla a afrontar los pagos de la deuda, los altos costos de la nómina y las dificultades de sus refinerías.

El presidente también impulsó la inversión privada para reactivar los yacimientos de petróleo y gas del país, que se encuentran en declive, con el objetivo de que Pemex sea autosuficiente para 2027.