Dell ‘conecta’a Zapopan

Dell Technologies y el gobierno municipal de Zapopan inauguraron un Centro Comunitario Solar en la zona de Nuevo México, Jalisco. Hablamos de una instalación sostenible, impulsada por energía renovable, que brindará acceso a tecnología, conectividad a internet y educación digital en beneficio de más de 15 mil habitantes de esta zona. Con esta apertura, la iniciativa global de Dell suma 63 espacios similares en el mundo y cuatro en México. La infraestructura del centro utiliza contenedores reciclados que operan con energía solar y cuenta con equipos de cómputo de última generación donados por la compañía estadounidense.

El proyecto, ejecutado en alianza con el Tecnológico de Monterrey, Computer Aid International y la Fundación Equinix, busca reducir la brecha digital mediante el acceso gratuito a infraestructura tecnológica y programas de formación profesional.

La elección de Zapopan por parte de Dell responde a la necesidad de fortalecer las habilidades digitales en la entidad para elevar la competitividad económica regional. Bajo la gestión del alcalde Juan José Frangie Saade, el municipio articulará este espacio con programas sociales locales para ofrecer servicios de salud, educación y desarrollo comunitario.

Computer Aid International supervisa la implementación operativa, mientras que el Tecnológico de Monterrey es el encargado de proveer los contenidos formativos para los usuarios. Por su parte, la Fundación Equinix aporta la conectividad e infraestructura digital necesaria para el funcionamiento del centro. Este modelo de colaboración público-privada se enfoca en dotar a la población de herramientas técnicas que permitan su integración a la economía digital actual.

Nuevo director en UBS México

Fernando Vita ha sido designado como el nuevo director general de UBS México con efecto inmediato, según informó Daniel Bassan, country head para Brasil y director regional de UBS para Latinoamérica. Vita, quien reportará directamente a Bassan, asume la responsabilidad de consolidar un banco unificado en el país, acelerar el crecimiento del negocio y supervisar los marcos regulatorios y de gobernanza tras los recientes procesos de integración de la firma. El ejecutivo sustituye en el cargo a Gustavo Galván-Duque, quien sale de la organización para emprender proyectos externos.

La trayectoria de Vita en UBS suma 16 años en posiciones de alta dirección, destacando su gestión reciente en la integración de UBS y Credit Suisse en Brasil, además de la supervisión de iniciativas estratégicas para las operaciones en el mercado mexicano.

¿Antidoping en el INDAABIN?

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), bajo la Dirección de Administración de Álvaro Lomelí Covarrubias, aplazó la presentación de ofertas para la contratación de servicios de limpieza y seguridad, que ahora se llevará a cabo hasta el 10 de febrero.

Firmas que participan en el proceso advierten que la postergación estaría relacionada con la dificultad de los proveedores para cumplir requisitos extraordinarios, específicamente la integración de certificados médicos que acrediten que el personal de limpieza está libre de consumo de sustancias tóxicas, criterio inédito en el sector.

Los operadores del mercado cuestionan la viabilidad legal y operativa de los nuevos controles, argumentando que actúan como barreras de entrada que complican la integración de expedientes en lugar de optimizar la fiscalización del servicio.

El movimiento administrativo ha generado incertidumbre sobre la equidad de la convocatoria y el cumplimiento de los principios de apertura en las contrataciones del instituto.

Vambe triplicará sus ingresos

Vambe, la plataforma de inteligencia artificial conversacional especializada en la automatización de procesos de ventas, marketing y atención, reportó una facturación anual de 6 millones de dólares al cierre de 2025 y proyecta alcanzar los 18 millones de dólares para 2026. Actualmente, México genera el 25 por ciento de los ingresos globales de la firma fundada por Nicolás Camhi, Matías Pérez y Diego Chahuán, aunque la compañía prevé que el mercado mexicano supere en facturación a su operación en Chile durante los próximos 12 meses.

La tecnológica multiplicó por seis sus ingresos en el último año, pasando de uno a seis millones de dólares, tras implementar su plataforma en más de mil 800 empresas y ampliar su plantilla de 20 a casi 100 colaboradores. Con un crecimiento mensual cercano al 15 por ciento y niveles de Net Dollar Retention superiores al 100 por ciento, Vambe prepara su entrada al mercado de Brasil para marzo de este año. La estrategia de expansión regional incluye el fortalecimiento de su estructura ejecutiva con la incorporación de perfiles provenientes de firmas como Uber, TikTok y Stripe.