Clima en Nuevo León: Calor y hasta 37°C para el martes 7 de julio

Así estará el calor para el martes 7 de julio en Monterrey.

El clima en Nuevo León para este martes 7 de julio trae consigo temperaturas elevadas y cielo medio nublado en la Zona Metropolitana de Monterrey, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se espera un día cálido con máximas que alcanzarán los 37°C en algunas zonas, marcando un panorama de calor que invita a la prevención.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este martes?

Para la Zona Metropolitana de Monterrey, las temperaturas estarán entre los 17°C y los 37°C. Apodaca se posiciona como la ciudad más cálida, con una máxima de 37.3°C. En contraste, San Pedro Garza García tendrá un clima más templado, con una máxima de 31.3°C.

En detalle, Monterrey presentará temperaturas de 18°C a 33.3°C. Guadalupe verá el termómetro subir desde los 18.7°C hasta los 34.3°C. Es importante notar estas diferencias en la región para planificar las actividades del día.

¿Habrá probabilidad de lluvia en Nuevo León mañana?

El cielo predominará medio nublado en la mayoría de la Zona Metropolitana de Monterrey. Las condiciones climáticas generales indican que no se esperan lluvias significativas para este martes 7 de julio, lo que favorece un día seco y soleado.

El viento soplará con velocidades moderadas en la región. Apodaca registrará las ráfagas más fuertes, con 18 km/h. Monterrey tendrá vientos de 11 km/h, mientras que San Pedro Garza García y Guadalupe verán ráfagas de 10 km/h y 12 km/h respectivamente.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 7 de julio : Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 9 km/h. Miércoles 8 de julio : Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 11 km/h. Jueves 9 de julio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

La tendencia climática para Nuevo León muestra que las temperaturas se mantendrán elevadas durante los próximos días, con máximas que varían entre los 33°C y 34°C. El cielo seguirá predominantemente medio nublado, con una ligera nubosidad total hacia el jueves.

¿Cómo protegerse del calor de más de 30°C en Nuevo León?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos a lo largo del día. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Usar ropa ligera, de colores claros y manga larga ayudará a protegerse del sol. También es aconsejable aplicar protector solar, usar sombreros o gorras y lentes de sol al salir, buscando siempre la sombra en la medida de lo posible para cuidar la salud.

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