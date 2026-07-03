‘Solazo’ en Nuevo León este fin de semana: Temperaturas rozarán los 38 grados el sábado 4 de julio

Así estará el clima en Nuevo León este sábado 4 de julio.

El sábado 4 de julio, la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, tendrá un día mayormente cálido y medio nublado. Las temperaturas variarán entre las ciudades, y Apodaca registrará la máxima de hasta 38°C. Se esperan vientos ligeros a moderados en la región.

¿Qué temperaturas habrá mañana en Nuevo León?

Para Monterrey, la temperatura mínima será de 18.7°C y la máxima de 33.3°C. San Pedro Garza García registrará una mínima de 17.7°C y una máxima de 31.3°C. Ambas ciudades tendrán un cielo medio nublado.

Guadalupe tendrá una mínima de 19.3°C y la máxima subirá a 34.7°C. Apodaca será la más cálida, con una mínima de 20.7°C y una máxima que llegará a 37.3°C. Estas diferencias marcan un día variado en la región.

¿Cómo se sentirá el viento y el cielo en la región metropolitana?

Los vientos serán ligeros en la zona. Monterrey tendrá 10 km/h, San Pedro Garza García 9 km/h y Guadalupe 11 km/h. Apodaca registrará los más fuertes, de hasta 15 km/h. El cielo se mantendrá medio nublado en todas las ciudades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa de lluvias en otras zonas del país. Sin embargo, en la Zona Metropolitana de Monterrey, este sábado mantendrá un cielo medio nublado, sin probabilidad de lluvias importantes. Las condiciones serán predominantemente secas y cálidas.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 4 de julio: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Domingo 5 de julio: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Lunes 6 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

La tendencia para los próximos días es de temperaturas altas. El domingo 5 de julio y lunes 6 de julio mantendrán un ambiente cálido y cielos medio nublados. Las máximas serán de 34°C y 32°C. Se recomienda estar atento a los cambios.

¿Cómo protegerse del calor de 38°C en la zona?

Debido a las temperaturas altas, especialmente en Apodaca con 38°C, es vital mantenerse hidratado. Se recomienda beber mucha agua. También es importante evitar el sol directo, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Se sugiere usar ropa ligera y de colores claros. Es fundamental cuidar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades, pues son vulnerables al calor. Mantener los espacios ventilados y frescos ayudará a mitigar los efectos de las altas temperaturas en la zona.

Fuente: CONAGUA.

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