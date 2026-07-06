Peso se recupera de la ‘cruda’ mundialista y avanza ante el dólar: Así está el tipo de cambio HOY

Esta es la cotización del peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este lunes 6 de julio.

El peso mexicano inicia la semana con ligeras ganancias ante el dólar en una sesión marcada por pocos datos económicos.

En el mercado, operadores de mercados emergentes recurren cada vez más a monedas como el euro y el dólar australiano para financiar sus apuestas en economías en desarrollo, mientras el dólar estadounidense recupera fuerza.

Gestoras de fondos como Invesco y AllianceBernstein figuran entre las firmas que afirman depender cada vez menos del dólar para financiar posiciones en monedas de mayor rendimiento.

¿Cuánto gana el peso al dólar este lunes?

De acuerdo con Bloomberg, el peso mexicano avanza 0.13 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.44 unidades, 3 centavos menos con respecto al cierre del viernes 3 de julio.

“Hoy, el tipo de cambio opera en un rango estrecho, ya que los datos económicos locales mostraron una recuperación de la inversión en México”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex.

El Indicador Coincidente, que refleja el estado general de la economía, se ubicó en 99.8 puntos en abril, tras aumentar 0.05 puntos respecto a marzo. Con ello ligó siete meses al alza y alcanzó su mayor nivel desde abril del año pasado.

“Nos va a ir bien en el segundo semestre del año. Algo que impulsa los indicadores económicos es el programa de Viviendas para el Bienestar”, comentó Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este lunes 6 de julio.

El banco Banamex indicó que el dólar se vende en 17.89 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.92 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.48 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.04 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el rublo ruso con 0.77 por ciento; el yen japonés con 0.64 por ciento; el dólar neozelandés con 0.56 por ciento; el peso chileno con 0.39 por ciento, y el franco suizo con 0.38 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg