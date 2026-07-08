Germán Lizárraga recuerda los últimos días de su hija Yolanda: ‘Pensamos que estaba curada’

Germán Lizárraga explicó que la etapa final de la enfermedad fue especialmente dolorosa, ya que su hija presentó un deterioro acelerado en los últimos días debido a la expansión del cáncer de mama. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatPGT]

El músico Germán Lizárraga habló por primera vez sobre la muerte de su hija, Yolanda Lizárraga, quien falleció a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer de mama.

El fundador de la Banda Estrellas de Sinaloa reveló cómo enfrentó los últimos días de vida de su hija, explicó la evolución de la enfermedad y confesó que sabía que el desenlace era irreversible, aunque decidió ocultarlo a gran parte de su familia hasta pocos días antes del fallecimiento.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el exintegrante de la Banda El Recodo expresó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, pero afirmó que buscará salir adelante apoyado en la música y en el recuerdo de las últimas palabras de su hija.

“Me siento todavía un poquito estresado porque ya no está mi hija... pero yo quiero seguir adelante, trabajando, luchando, porque ella siempre me dijo: ‘Papi, por favor, acuérdate de que tú tienes un compromiso con la gente, con la música’. Aquí estamos, todavía recordando las palabras que en los últimos días me estuvo diciendo mi hija”.

Germán Lizárraga también agradeció el respaldo que recibió por parte de familiares, amigos, colegas y seguidores, quienes le enviaron mensajes de solidaridad por la muerte de su hija Yolanda.

“Hemos recibido de parte de la familia, de tantos amigos, de los medios de comunicación... el adiós a mi hija. Tengo a toda la gente que me ha estado dando el pésame y eso me da a entender que la gente está conmigo en las buenas y en las malas”, expresó.

Germán Lizarraga Germán Lizarraga señaló que, a pesar de la pérdida de su hija, continuará con su carrera musical. (Fotografía. Cuartoscuro)

¿Cómo explicó la enfermedad que terminó con la vida de Yolanda Lizárraga?

Durante la conversación, Germán Lizárraga reveló que su hija luchó durante cinco años contra el cáncer de mama. Explicó que, cuando pensaban que la enfermedad había quedado atrás, comenzaron nuevas complicaciones que llevaron a los médicos a detectar que el cáncer se había extendido a otras partes del cuerpo.

“Lamentablemente mi hija hace cinco años padeció cáncer de mama, y yo pensé que ya estaba ella bien, pero de repente empezó a sentir que no podía caminar, que le dolía la espalda... ya nos dijeron que el cáncer se le había pasado a la columna vertebral, a los pulmones y a la cabeza”.

El músico explicó que la etapa final de la enfermedad fue especialmente dolorosa, ya que su hija presentó un deterioro acelerado en los últimos días debido a la expansión del cáncer, lo que provocó que enfrentara fuertes complicaciones físicas antes de su fallecimiento.

Germán Lizárraga confesó que conocía el pronóstico de los médicos desde tiempo atrás, pero no encontró la fuerza para comunicarlo de inmediato al resto de la familia.

“Yo ya sabía lo que le iba a pasar y lamentablemente no tuve el valor de decirle a mi familia que realmente mi hija ya no tenía lucha”.

Explicó que fue hasta tres días antes del fallecimiento cuando reunió el valor para avisar a sus seres queridos y permitir que todos pudieran despedirse.

“Tres días antes de que falleciera me di el valor y le avisé a su hijo, le avisé a la demás familia para que estuviéramos preparados y, de esa forma, creo que nos unimos un poquito más como familia”.

¿Qué otro hijo perdió Germán Lizárraga?

La muerte de Yolanda no es la primera tragedia familiar que enfrenta Germán Lizárraga. Durante la misma entrevista, el músico recordó que años atrás también perdió a su único hijo varón, quien fue asesinado en 1995, en un hecho que lo marcó profundamente y cambió el rumbo de su vida personal.

En varias ocasiones, el músico señaló que, aunque conoció algunos detalles de lo ocurrido con su hijo, optó por no investigar a fondo las circunstancias del crimen, en parte para poder sobrellevar la pérdida.

En su momento, reconoció que aquella muerte representó uno de los golpes más duros de su vida, al tratarse de una pérdida inesperada que sacudió a toda su familia.

El exintegrante de la Banda El Recodo explicó que tuvo tres hijos: dos mujeres y un hombre. Sin embargo, ya tuvo que despedirse de dos de ellos, una situación que describió como un dolor difícil de dimensionar.

“No es muy común que los padres enterremos a los hijos. Finalmente, Dios me ha dejado vivir mucho tiempo y estoy sufriendo este problema de que se me está yendo mi familia”, expresó.

Germán Lizárraga añadió que, tras la muerte de su hijo y ahora de Yolanda, únicamente le sobrevive su hija Verónica. A pesar de este panorama, el músico adelantó que continuará con sus proyectos musicales, entre ellos el lanzamiento del tema “Reconozco”, previsto para el 24 de julio, además de retomar las presentaciones de la Banda Estrellas de Sinaloa a partir de agosto, tanto en México como en el extranjero.