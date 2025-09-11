Julio Preciado, exvocalista de Banda El Recodo, es hospitalizado: ‘Estaré en observación’

Julio Preciado informó de su hospitalización a unos días de su concierto en la Feria Nacional de Tijuana, ¿qué le pasó? (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

Julio Preciado, el exintegrante de la Banda El Recordo, fue internado en el hospital, luego de presentar una enfermedad relacionada con el exceso de trabajo, según afirmó el cantante de música regional mexicana.

“Hoy les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica”, compartió el cantante Julio Preciado en un comunicado que publicó en sus redes sociales, en donde detalló cuál es su estado de salud.

Poco antes de esta noticia, el intérprete de ‘Pena tras pena’ se presentó en el palenque de la Feria Nacional de Tijuana, en donde ofreció un concierto junto al cantante El Coyote.

¿Cuál es el estado de salud de Julio Preciado tras su hospitalización?

El cantante de ‘Acábame de matar’ explicó que la enfermedad que presenta es una ‘leve neumonía’, por lo cual está recibiendo la atención médica necesaria e indicó que su estado de salud no es grave.

“Estoy recibiendo atención médica por una leve neumonía derivada de exceso de trabajo (...) A todos los que se han preocupado por mi salud, les mando un fuerte abrazo”, agregó en el comunicado.

Julio Preciado también aprovechó el espacio para agradecer a los médicos del Hospital Alhma Medical Center — un centro médico ubicado en Mazatlán— por su ‘atención extraordinaria y apoyo’.

Julio Preciado aseguró que no hay nada de qué preocuparse tras su hospitalización. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

La neumonía, enfermedad de Julio Preciado, es una infección que provoca la inflamación de los sacos aéreos de uno o ambos pulmones, los cuales se pueden llenar de líquido o pus, de acuerdo con Mayo Clinic.

El Instituto Nacional del Cáncer agrega que la enfermedad es provocada por bacterias, virus u hongos y agrega que entre los síntomas más comunes de la neumonía se encuentran:

Tos con o sin moco (una sustancia pegajosa)

Fiebre

Escalofríos

Dificultad para respirar

Mayo Clinic indica que si tienes dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre y tos persistente, acudas al médico para recibir el diagnóstico adecuado y en caso de ser neumonía, comenzar con el tratamiento.

Esta no es la primera ocasión que la salud de Julio Preciado genera preocupación, debido a que durante 2020, el músico recibió un trasplante de riñón. Durante el mismo año el cantante dio positivo a COVID-19 y fue internado en un hospital de Guadalajara, una enfermedad que logró superar.

Un año más tarde, el exvocalista de la banda El Recodo tuvo que ser internado, debido a que tuvo una ruptura de un vaso sanguíneo en uno de sus ojos; sin embargo, la intervención quirúrgica fue un éxito.

¿Qué pasará con el concierto del 15 de septiembre de Julio Preciado?

Previo a que Julio Preciado compartiera esta noticia, se anunció que él daría un concierto gratuito el 15 de septiembre como parte de los festejos del Día de la Independencia de México en la alcaldía Cuauhtémoc.

A pesar de ello, el cantante no ha cancelado ninguno de sus compromisos laborales a causa de su hospitalización, ya que comentó que solo deberá permanecer bajo el cuidado de los médicos unos días más.

“(No hay) nada de que preocuparse, estaré en observación los próximos tres días”, comentó el músico, quien aseguró que por el momento se dedicará a sí mismo para recuperarse lo más pronto posible.

“Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto”, compartió el artista sin dar más detalles, por lo cual, su presentación en la Ciudad de México sigue en pie.

El concierto de Julio Preciado está programado para el lunes 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc. El show dará inicio a las 5:00 de la tarde, previo al tradicional Grito de Independencia.