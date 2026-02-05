Muere Lily, hermana de Edith Márquez, tras diagnóstico de cáncer: ‘Nos volveremos a encontrar’

José Camar, sobrino de Edith Márquez, compartió la noticia del fallecimiento de Lily mediante sus redes sociales. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

Lilia Márquez Landa, hermana de la cantante Edith Márquez, falleció tras un nuevo diagnóstico de cáncer, el cual se había diseminado a las meninges, el cerebro y la médula ósea.

José Camar, hijo de Lily, fue quien dio a conocer la noticia mediante una publicación en redes sociales: “Lamentablemente, hoy falleció mi mamá (…) se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz por tanto amor que recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más”, escribió.

El sobrino de la exintegrante del grupo Timbiriche también dedicó un espacio para agradecer a todas las personas que apoyaron la recaudación de fondos que habían iniciado para Lilia Márquez, con el objetivo de cubrir los gastos médicos.

“Te voy a amar siempre, toda la vida. Tú eres yo y yo soy tú; vives y vivirás en mí siempre. Ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Guíame en mi camino, mamita, algún día nos volveremos a encontrar”, añadió.

¿Qué enfermedad tenía la hermana de Edith Márquez?

En una entrevista con el conductor Yordi Rosado, Edith Márquez compartió que tanto su hermana como su mamá recibieron un diagnóstico de cáncer de mama, padecimiento por el cual Lilia tuvo que someterse a una mastectomía.

Tras los tratamientos médicos, en 2019 la artista informó, durante un encuentro con medios de comunicación, que Lily estaba fuera de peligro, ya que había entrado en una etapa de remisión.

No obstante, en un video que compartió José Camar a finales de enero de 2026, indicó que la enfermedad había regresado tres años atrás: “Primero a los huesos, ahora en las meninges, en su cerebro y en la médula ósea”.

El Instituto Nacional del Cáncer explica que, bajo condiciones normales, se forman y multiplican nuevas células a medida que el cuerpo lo necesita; sin embargo, en ocasiones este proceso ocurre cuando no es necesario y de manera descontrolada.

José Camar, el hijo de Lily Márquez, dio a conocer el fallecimiento de su mamá mediante redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

Es así como las células comienzan a formar tumores que, en algunos casos, son cancerosos. El cáncer puede iniciar en cualquier parte del cuerpo y diseminarse a otras zonas, lo que se conoce como metástasis, indica la institución.

Este fue el proceso que estaba viviendo Lilia Márquez. A pesar de los intentos, José Camar comentó que los médicos habían desahuciado a la hermana de la intérprete de Besos de ceniza.

“Después de intentar muchas cosas, los doctores decidieron que ya era momento y nos mandaron a cuidados paliativos”, dijo; sin embargo, seguían en busca de alternativas para hacer frente al cáncer, motivo por el cual solicitaron donaciones.

“No me quiero ir porque siento que todavía tengo muchas cosas por vivir, por estar con mi hijo”, dijo el pasado 26 de enero en el video que compartió José Camar junto a una liga de GoFundMe; sin embargo, este 5 de febrero dio a conocer el fallecimiento de su mamá.

¿Cómo era la relación de Edith Márquez con Lily?

La relación entre Edith y Lily siempre fue cercana, según comentó la cantante en distintas entrevistas. Lilia es la hermana mayor de la artista, quien dijo de ella: “Es una mujer increíble que me ha enseñado muchas cosas”, en una conversación con El minuto que cambió mi destino.

Además, en sus redes sociales Lily solía compartir fotografías junto a Edith, a quien llamaba “la mejor cantante de México”. En una publicación también recordó que su infancia junto a su hermana fue feliz.

“Hace algunos añitos, mis papis me dieron un primer regalo de vida maravilloso: una niña hermosa con la que jugué, disfruté, viajé y viví cosas hermosas, siempre juntas y espero seguir así”, escribió Lily.

Cuando recibió el primer diagnóstico de cáncer, Edith Márquez dijo sentirse profundamente afectada, ya que, aunque estaba físicamente presente en sus conciertos, su mente estaba enfocada en el estado de salud de su hermana.

Una situación que se repitió luego de que Lily se sometió a una reconstrucción tras la mastectomía, debido a complicaciones: “La parte de donde le quitan el pedazo para reconstruirle se infecta y es muy cerca de la ingle, y era un dolor que de verdad no se lo deseo a nadie (…) Me puse a llorar antes de un concierto”, añadió con Yordi Rosado.

Tras ver las situaciones a las que tuvo que enfrentarse su hermana, Edith Márquez indicó que la admira: “Es un ejemplo de fortaleza y de mucho valor”, dijo. Hasta el momento, la cantante no ha hecho declaraciones públicas sobre el fallecimiento de Lilia.