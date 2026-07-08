Abaten fuerzas federales a ‘El Texas’, presunto líder de ‘Los Chapitos’: Detienen a 4 personas

'El Texas' fue abatido durante un operativo de las Fuerzas Armadas en Sinaloa. (Imagen ilustrativa / Quadratin)

Elementos de las Fuerzas Armadas abatieron a un presunto líder de ‘Los Chapitos’, en un operativo que derivó en un tiroteo en Culiacán, Sinaloa, donde, además, fueron arrestadas cuatro personas.

En un mensaje en redes sociales este miércoles 8 de julio, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó también del decomiso de droga, armas largas y granadas en el operativo.

El funcionario apuntó que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de ‘Los Chapitos’, facción del Cartel del Sinaloa.

¿Quién fue la víctimaen el operativo?

Durante la operación, explicó García Harfuch, “el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe ‘N’, alias ‘Texas’, identificado como jefe en Culiacán, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

Además, dijo, fueron arrestadas otras cuatro personas y en la operación se decomisaron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

El pasado lunes 6 de julio, el Gabinete de Seguridad federal informó que al menos diez presuntos delincuentes y un marino murieron tras registrarse dos enfrentamientos armados consecutivos el domingo en los municipio de Mazatlán y El Rosario, en Sinaloa.

Fuerzas de seguridad intensifican operativos

Los enfrentamientos se dieron en un contexto de recrudecimiento de los operativos realizados por la Armada y las fuerzas de seguridad en esta región del país para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Sinaloa vive una crisis de violencia desde septiembre de 2024 a causa de la guerra interna del Cartel de Sinaloa, y su gobernador, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por Estados Unidos hace unos meses de colaborar con el grupo criminal Los Chapitos, liderado por los hijos del líder detenido Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.