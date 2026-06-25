Detienen al ‘Güero Pin’, presunto operador de Los Chapitos en Escuinapa

Misael ‘N’, alias ‘Güero Pin’, fue detenido este jueves, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El ‘Güero Pin’ es identificado como presunto encargado de plaza en la región sur del estado de la facción de Los Chapitos. El sujeto fue detenido alrededor de las 10:30 horas de este jueves.

La captura de Misael ‘N’, considerado como objetivo prioritario del Ejército Mexicano en el municipio de Escuinapa, causó una jornada tensa, con reportes preliminares de enfrentamientos y bloqueos carreteros en el sur de Sinaloa.

La detención habría sido realizada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la comunidad de Isla del Bosque, perteneciente a Escuinapa, en un operativo apoyado por fuerzas terrestres y aéreas.

Tras la acción, comenzaron a difundirse reportes de enfrentamientos y bloqueos en Escuinapa, entre ellos, se informó que la salida sur del municipio, con dirección hacia Nayarit, fue cerrada con un tráiler atravesado sobre la carretera, lo que afectaba la circulación vehicular.

Las fuerzas federales activaron un operativo de seguridad ante el riesgo de posibles agresiones, reforzando la vigilancia en la zona para contener nuevos hechos de violencia.

Asimismo, según el mismo registro de detenciones, fue detenido también Hilario ‘N’, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido información adicional sobre las detenciones ni sobre el saldo de los hechos registrado en el municipio.

Los Chapitos son una facción del Cártel de Sinaloa, a cargo de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. Los otros dos hermanos, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán, están detenidos en Estados Unidos. La otra facción es la de Los Mayitos, cuyo principal líder es Ismael Zambada Sicairos, alias ‘El Mayito Flaco‘.

Más temprano este jueves, se confirmó la captura de Ernesto Rafael ‘N’, conocido por su apodo de ‘El Sierra 1’, quien fue detenido en Michoacán. El sujeto es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y es acusado por cometer delitos como extorsión, homicidio y secuestro.