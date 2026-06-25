‘Escapó 2 veces’: Detienen a ‘El Sierra 1’ por asesinato de mezcalero, secuestro y extorsión en Michoacán

Ernesto Rafael ‘N’, alias 'El Sierra 1′, fue detenido en Michoacán durante un operativo conjunto encabezado por autoridades estatales y federales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con García Harfuch, 'El Sierra 1′ era considerado un objetivo prioritario y señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia, además de estar presuntamente relacionado con delitos de extorsión, homicidio y secuestro.

Harfuch destacó que “El Sierra 1” ya había logrado evadir a las autoridades en dos ocasiones previas; sin embargo, al momento de su captura contaba con una orden de aprehensión vigente.

Además, el detenido está relacionado con la investigación por el homicidio de un productor mezcalero ocurrido en Morelia.

¿De qué se le acusa a Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘El Sierra 1′?

El presunto delincuente está relacionado a diversas investigaciones por delitos de alto impacto; entre ellas, destaca su probable responsabilidad en el homicidio del empresario mezcalero Sergio ‘R’, ocurrido el 22 de mayo de 2025 en la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre.

También se le investiga por su participación en el secuestro agravado de tres hombres durante el año pasado.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Durante el cateo realizado para concretar la captura fueron aseguradas armas de alto poder y diversas dosis de droga. Además, una mujer también fue detenida durante el operativo.

El titular de la SSPC señaló que las acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de detener a los generadores de violencia, proteger a las familias y frenar las actividades de las redes criminales que afectan a la población y a los sectores productivos de la entidad.