¡Ya se armó la carnita asada! NL anuncia día feriado y suspensión de clases por partido de Países Bajos

Países Bajos quedó como líder del Grupo F del Mundial 2026, tras un empate contra Japón y goleadas a Suecia y Túnez.

El próximo lunes 29 de junio será día feriado y no habrá clases en Nuevo León por el partido entre Países Bajos y Marruecos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, anunció el gobernador Samuel García.

“FIFA me acaba de confirmar que se esperan entre 15 mil y 20 mil holandeses que vienen desde Kansas City, más miles de marroquíes y muchos fans locales que van a gozar de este juego”, en el Estadio Monterrey, declaró en un video este viernes 26 de junio.

¿Cómo funcionará el día feriado para trabajadores del Gobierno de Nuevo León?

Samuel García detalló las medidas que vendrán en el decreto que será publicado en el Periódico Oficial de Nuevo León.

“Las escuelas públicas, privadas, de todos los niveles, que no haya clases y lo propio en el Gobierno. Actividades esenciales como Seguridad o Protección Civil, por supuesto que van a trabajar, pero las que no, vamos a trabajar toda la mañana, y a la hora de la comida nos vamos a disfrutar del Mundial“, apuntó.

El gobernador de Nuevo León destacó que la Copa del Mundo ha contribuido a que junio de 2026 sea el mes más seguro en los últimos 16 años para el estado.

“Conmino al sector privado a que me ayuden con esquemas híbridos de home office; a dar la tarde (a sus trabajadores), o pasar los juegos (en sus oficinas). Eso está en su cancha”, agregó.

La decisión de Samuel García es similar a los decretos publicados por la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajadores del Gobierno en CDMX y del gobernador Pablo Lemus que suspendió actividades clases el 11 de junio, por la inauguración del Mundial 2026, y el 18 de junio, día del partido entre México y Corea.

Samuel García ‘celebró’ la llegada de los Países Bajos a Monterrey, esto después de que la ‘Naranja Mecánica’ se aseguró el liderato del Grupo F con una victoria de 3-1 ante Túnez.

El Estadio Monterrey ha recibido tres juegos del Mundial 2026: