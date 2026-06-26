‘El cielo se va a caer’ en Ecatepec: Prevén alta probabilidad de lluvia este sábado 27 de junio

Así estará el clima en Ecatepec este sábado 27 de junio.

Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, anticipa un sábado 27 de junio con condiciones climáticas de cielo nublado. Se espera una alta probabilidad de precipitación a lo largo del día.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Ecatepec de Morelos?

Para mañana, la temperatura promedio rondará los 18.2°C. La mínima será de 16.0°C, mientras que la máxima alcanzará los 24.0°C.

La probabilidad de precipitación es muy alta, llegando al 95%, lo que sugiere un día lluvioso. Los vientos soplarán suavemente a 5.0 km/h.

¿Lloverá mañana en Ecatepec y cómo estará el cielo?

El cielo se mantendrá completamente nublado durante la jornada del sábado. Estas condiciones atmosféricas son típicas de la temporada de lluvias en el Valle de México.

La combinación de nubes y lluvia podría generar un ambiente fresco, invitando a los residentes de Ecatepec a tomar precauciones para sus actividades al aire libre.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Ecatepec de Morelos?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para Ecatepec:

Viernes 21 de julio: Máx. 24°C, Mín. 16°C, Cielo nublado, viento 5 km/h.

Sábado 22 de julio: Máx. 23°C, Mín. 14°C, Cielo cubierto, viento 5 km/h.

Domingo 23 de julio: Máx. 23°C, Mín. 13°C, Cielo nublado, viento 4 km/h.

El pronóstico extendido para Ecatepec de Morelos muestra una tendencia de temperaturas estables y cielos nublados. Las condiciones atmosféricas se mantendrán similares, con vientos suaves.

¿Cómo prepararse para el clima de mañana en Ecatepec?

Ante la probabilidad de precipitación, se recomienda a los habitantes de Ecatepec llevar paraguas o impermeable. Las temperaturas moderadas no exigen precauciones extremas de salud.

Para quienes planeen actividades al aire libre en Ecatepec, es prudente considerar la condición de cielo nublado. Se sugiere planificar con flexibilidad debido a la alta probabilidad de lluvia.

Fuente: CONAGUA.

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