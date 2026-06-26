CDMX espera tarde fresca y nublada para el día de la marcha del orgullo en Reforma

Así queda el pronóstico del clima en la Ciudad de México para el sábado 27 de junio.

El clima en el Valle de México para este sábado 27 de junio será fresco y con cielo cubierto, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan temperaturas máximas de hasta 23.3°C en Ecatepec y mínimas de 10.3°C en Toluca, con potencial de lluvias ligeras durante la tarde. Se recomienda estar prevenido ante las condiciones variables.

¿Qué temperaturas esperan CDMX y Edomex mañana sábado?

Luego de la alerta por granizo en la CDMX el jueves, la capital espera el sábado una temperatura mínima será de 12.3°C y la máxima de 20.7°C. El cielo estará cubierto durante el sábado, con vientos de 4 km/h. Se anticipa un ambiente fresco y constante, sin cambios drásticos en el termómetro. Los habitantes deben considerar ropa abrigadora.

El Estado de México presentará variaciones térmicas. Toluca, la más fría, tendrá mínimas de 10.3°C y máximas de 17.7°C. Naucalpan de Juárez espera entre 11.0°C y 19.0°C. Ecatepec de Morelos será la zona más cálida, con mínimas de 14.3°C y máximas de 23.3°C. El cielo permanecerá cubierto.

¿Hay probabilidad de lluvia en el Valle de México este sábado?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica potencial de lluvias aisladas para el Valle de México. Aunque el cielo estará mayormente cubierto, la probabilidad de lluvia será baja en la mañana, aumentando por la tarde. Se sugiere llevar un paraguas al salir y estar atento a los avisos oficiales.

Los vientos serán ligeros en la región. En la Ciudad de México, Toluca y Naucalpan soplarán a 4 km/h. En Ecatepec, el viento alcanzará los 5 km/h. Estas condiciones, junto al cielo cubierto, mantendrán un ambiente fresco y constante durante todo el día en el Valle de México.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 21 de julio : Máxima de 21°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 21°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Sábado 22 de julio : Máxima de 20°C, Mínima de 12°C, Cielo cubierto, viento de 4 km/h.

: Máxima de 20°C, Mínima de 12°C, Cielo cubierto, viento de 4 km/h. Domingo 23 de julio: Máxima de 21°C, Mínima de 11°C, Cielo cubierto, viento de 4 km/h.

La tendencia para los próximos días en el Valle de México es de temperaturas frescas, con mínimas alrededor de 11°C y máximas de hasta 21°C. Los cielos seguirán cubiertos y la probabilidad de lluvias persistirá, sobre todo por las tardes. Se anticipan posibles aguaceros ocasionales.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en la CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas, se recomienda a la población vestir en capas para adaptarse a los cambios térmicos. Es importante beber agua para evitar la deshidratación y proteger a niños y adultos mayores de los descensos de temperatura para evitar enfermedades respiratorias. Se aconseja precaución.

Al salir de casa, es buena idea llevar un paraguas o impermeable debido a la probabilidad de lluvias. Optar por ropa abrigadora, como suéteres o chamarras ligeras, ayudará a combatir el fresco de la mañana y la tarde. Un calzado adecuado también es útil para posibles encharcamientos.

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