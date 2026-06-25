¿Ya tienes tu tarjeta de movilidad conmemorativa? Lanzan punto de venta para obtenerla en el Campo Marte

La tarjeta de movilidad integrada conmemorativa por el Mundial 2026 se podrá conseguir en el Campo Marte.

¿Todavía no tienes tu tarjeta de movilidad integrada mundialista? El Gobierno de la Ciudad de México anunció un punto de venta para obtenerla y que el ambiente del Mundial 2026 llegue a tu cartera.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, puedes encontrar la tarjeta de movilidad conmemorativa en el Casino Campo Marte, frente al Centro Cultural del Bosque.

El acceso será de 16:00 a 19:00 horas, con entrada libre. Además, las autoridades informaron que la venta de las tarjetas será únicamente a través de efectivo, así que lleva ‘vuelto’.

Si además de la tarjeta quieres más cosas conmemorativas del Mundial 2026, en el lugar se venderán stickers de ilustradores locales relacionados con la Ciudad de México y el torneo en el que México avanzó a la siguiente ronda como primero de grupo tras su triunfo contra Chequia.

¿Cómo es la tarjeta de movilidad integrada conmemorativa del Mundial 2026?

La nueva tarjeta de movilidad integrada conmemorativa del Mundial 2026 fue diseñada por el ilustrador Kev Cuev.

En ella muestra aspectos típicos de la Ciudad de México, como el Ángel de la Independencia echando pases con un ajolote, así como un corazón rodeado de flores y lo que serían dos serpientes encontrándose en la parte superior.

Destacan otros elementos característicos como la Torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes y el Monumento a la Revolución.

Finalmente, no podían quedar fuera los principales medios de transporte de la CDMX: El Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y Cablebús.

Precisamente con esa tarjeta es con la que puedes entrar a todos esos medios de transporte, además del Tren El Insurgente que conecta Observatorio con Toluca, y el Tren Felipe Ángeles, que te lleva de Buenavista al AIFA, y la Ecobici.

El precio de la tarjeta de movilidad integrada conmemorativa será de 15 pesos, y su capacidad máxima es de 500 pesos.

También toma en cuenta que se puede recargar en taquillas, máquinas de recarga y desde tu celular, a través de aplicaciones como Mercado Pago y CDMX Oficial.