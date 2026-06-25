Lluvias no darán tregua a aficionados: Activan alerta amarilla por posible caída de granizo en CDMX

Los aficionados al futbol que busquen disfrutar de los eventos deportivos en la Ciudad de México con motivo del Mundial 2026 tendrán que salirse preparados de casa ante la eventual caída de granizo y lluvias fuertes en al menos once alcaldías de la capital.

Aunque el miércoles se divirtieron bajo el agua durante el partido de México contra Chequia, en el que el Tricolor anotó tres goles, este jueves también se espera que las precipitaciones ‘inunden’ los festejos deportivos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 25 de junio.

Se esperan precipitaciones en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Las autoridades pronostican lluvia de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 2:00 de la tarde y las 9:00 de la noche de este jueves.

La dependencia capitalina exhortó a la población portar paraguas o impermeable; así como utilizar el agua de la lluvia para regar las plantas.

También, pidió barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

“Evita transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados”, indicó.

Además, exhortó a apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

¿En qué alcaldías ya llueve HOY en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este jueves continúan las lluvias débiles a moderadas en diversas zonas de la Ciudad de México y advirtió que las precipitaciones se mantendrán durante la tarde y la noche.

De acuerdo con la interpretación más reciente del radar meteorológico, las lluvias se presentan en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

La dependencia señaló que, con base en la información del sistema de monitoreo, se prevé que las precipitaciones continúen a lo largo de la tarde y durante la noche en la capital del país.