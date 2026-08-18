Braskem Idesa, negocio petroquímico de Carlos Slim, se declara en bancarrota por crisis de liquidez

La empresa mexicana Braskem Idesa, una empresa conjunta entre la brasileña Braskem y el conglomerado del magnate mexicano Carlos Slim, ha solicitado la protección por bancarrota preacordada, debido a la creciente presión financiera y al empeoramiento de la crisis de liquidez que pesan sobre la compañía.

La empresa petroquímica se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas el lunes. Según los documentos judiciales, la empresa declaró activos y pasivos por un valor de entre mil y 10 mil millones de dólares.

La compañía espera salir del proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 en aproximadamente 60 a 90 días y ha alcanzado un acuerdo de reestructuración consensuado con todos sus principales grupos de interés, incluidos sus accionistas, según informó Braskem Idesa en un comunicado aparte.

El acuerdo permitirá a la compañía reducir su deuda en más de 920 millones de dólares y Braskem mantendrá una participación mayoritaria en el capital social reorganizado de la empresa tras su salida de la bancarrota, de acuerdo con el comunicado.

¿Qué necesita Braskem Idesa, negocio de Carlos Slim, para salir de bancarrota?

Braskem Idesa busca la aprobación de 279 millones de dólares en financiación para deudores en concurso de acreedores, luego de que los esfuerzos de su asesor, Lazard, por obtener financiación alternativa de terceros no lograran concretar una propuesta viable.

Esta financiación surgió de negociaciones de reestructuración más amplias con la empresa matriz Braskem, Inbursa y un grupo ad hoc de tenedores de bonos, y Braskem finalmente accedió a proporcionar la financiación para el proceso de quiebra.

La empresa ha pasado meses negociando con sus acreedores para reestructurar su deuda tras incumplir con el pago de intereses de sus bonos en dólares con vencimiento en 2029 y 2032.

Las persistentes presiones de liquidez también han obligado a la empresa a operar por debajo de su capacidad, impidiéndole beneficiarse plenamente de los precios más altos del crudo derivados del conflicto en Oriente Medio, tras una prolongada recesión en el sector petroquímico.

Según muestran los documentos judiciales, a mediados de 2025, los problemas con las materias primas y una prolongada recesión en el sector petroquímico habían reducido la utilización de la planta y el flujo de caja, lo que dejó a Braskem Idesa enfrentando una importante escasez de liquidez y pagos de deuda inminentes.

El aumento de la capacidad de suministro en el sector petroquímico presionó durante años a los productores más débiles de la industria. La empresa matriz, Braskem, uno de los principales productores de resinas termoplásticas y propietario del 75 por ciento de la empresa conjunta, también enfrenta sus propios problemas.

Solicitó protección de emergencia contra sus acreedores ante el estancamiento de las negociaciones para una solución extrajudicial a su creciente deuda, y ahora tiene hasta el 24 de agosto para evitar declararse en bancarrota.

Creada en 2010 por Braskem y Grupo Idesa, la empresa conjunta opera el proyecto “Ethylene XXI” en Veracruz, México, enfocado en la producción de polietileno. La inversión alcanzó los 5.200 millones de dólares y comenzó la producción en 2016, según el sitio web de la compañía .

El caso es Braskem Idesa SAPI, 26-90762, en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Texas.