Utilidad de América Móvil crece 9.2%; la telefónica de Slim ganó 24 mil 332 mdp en 2T26

América Móvil, el gigante mexicano de telecomunicaciones móviles y fijas, informó que durante el segundo trimestre de 2026 su utilidad neta alcanzó un valor de 24 mil 332 millones de pesos, lo que representó para la firma un crecimiento de 9.2 por ciento respecto a los 22 mil 282 millones de pesos reportados entre abril y junio de 2025.

“La utilidad neta fue de 24.3 miles de millones de pesos, un incremento anual de 9.2 por ciento. Fue equivalente a 40 centavos de peso por acción y 47 centavos de dólar por ADR. La utilidad operativa alcanzó 51.8 miles de millones de pesos, 9.5 por ciento más que un año antes. El costo integral de financiamiento aumentó a 10.4 miles de millones de pesos, reflejando principalmente menores ganancias cambiarias respecto al año previo”, explicó la emisora a sus accionistas.

En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa comandada por Daniel Hajj Aboumrad detalló que en el 2T26, alcanzaron un flujo operativo (EBITDA) por 95 mil 988 millones de pesos, que representaron un aumento de 3 mil 499 millones de pesos respecto a los 92 mil 409 millones de pesos que obtuvo la telefónica al cierre del 2T25.

“Sin considerar un efecto extraordinario en México, el EBITDA fue de 96 mil millones de pesos, un aumento de 3.8 por ciento anual en términos de pesos mexicanos y de 5.3 por ciento a tipos de cambio constantes. Excluyendo un cargo extraordinario, el EBITDA habría aumentado 6.7 por ciento”, detalló la empresa propiedad de Carlos Slim.

¿Cuáles fueron las ventas netas de América Móvil?

Asimismo, América Móvil indicó que las ventas netas de la compañía durante el 2T26 alcanzaron los 241 mil 71 millones de pesos, un crecimiento de 3.1 por ciento, impulsados por la adición de más de 4 millones de nuevos suscriptores en todos sus segmentos de negocio.

“Durante el segundo trimestre agregamos 3.5 millones de suscriptores de postpago. Brasil lideró con 1.5 millones de adiciones, seguido de Colombia con 250 mil, Perú con 173 mil, Argentina con 154 mil y México con 101 mil suscriptores. En el segmento fijo conectamos 531 mil nuevos accesos de banda ancha. México aportó 170 mil accesos, Brasil 83 mil y Colombia 74 mil”, detalló la emisora.

Con todas estas adiciones, la empresa de telecomunicaciones destacó que los ingresos por servicios móviles crecieron 6.5 por ciento anual.

“Esto confirma que se sigue manteniendo el ritmo observado en el trimestre previo. Los ingresos del segmento prepago aceleraron su crecimiento a 5.3 por ciento, mientras que los del segmento postpago aumentaron 7.2 por ciento a tipos de cambio constantes”, concluyó AMX.