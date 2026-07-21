Carlos Slim extiende el ‘territorio Telcel’: Compra empresa de telecomunicaciones en Perú

América Móvil, empresa de telecomunicaciones propiedad del magnate Carlos Slim, acordó adquirir 100 por ciento de las acciones de Wow Perú, firma especializada en servicios fijos de telecomunicaciones, incluido internet mediante fibra óptica.

Con esta operación, Carlos Slim fortalecerá su presencia en el mercado peruano tras la operación pactada con Liberty Latin America y Narvik Capital Partners, que permitirán al dueño de Telcel ampliar sus activos en Perú, donde ya participa a través de su subsidiaria América Móvil Perú.

“El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de la autorización regulatoria por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)”, detalló América Móvil en una nota enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

¿Qué sabemos de Wow Perú, nueva empresa de Carlos Slim?

Wow Perú desarrolló en cinco años una red basada completamente en fibra óptica y extendió su cobertura a los 24 departamentos del país, especialmente en regiones fuera de Lima, donde se concentra cerca de 48.7 por ciento de las conexiones de internet fijo.

La compra de Wow Perú permitirá a América Móvil sumar infraestructura en zonas que históricamente no habían sido prioritarias para los operadores tradicionales, aunque el despliegue de la red implicó retos técnicos y financieros.

“Sin embargo, en nuestra opinión, la combinación de su agresivo plan de expansión; los desafíos técnicos complejos para el despliegue de infraestructura, y el menor poder adquisitivo de las zonas que atendía le conllevó la generación de pérdidas financieras”, indicó Valmex.

La compra de la empresa de telecomunicaciones en Perú se suma a la estrategia de expansión de América Móvil en Latinoamérica: En julio de 2025, la compañía adquirió 91 por ciento de Claro Chile a Liberty Latin America, con lo que elevó su participación y control sobre la firma.

“A pesar de no contar con cifras financieras directamente de Wow, Liberty Latin America, uno de los socios que adquirió en 2021 una participación minoritaria en Wow y que siguió realizando inversiones en esta empresa, llegó a mencionar que, al 31 de diciembre de 2025 y 2024, su inversión en Wow, incluyendo acciones y ciertos préstamos, sumaban los 88 millones y 87 millones de dólares respectivamente”, agregó Valmex.

¿Qué tan rico es Carlos Slim?

Apenas la semana pasada, Grupo Carso anunció un acuerdo de compra de la participación de TotalEnergies en un yacimiento en el Golfo de México.

A través de una subsidiaria, Carso adquirirá la participación de 30 por ciento de TotalEnergies EP México Bloque 30. La británica Harbour Energy se quedará con el 70 por ciento restante y continuará como operadora del bloque.

Carlos Slim es el hombre más rico de México y América Latina, con una fortuna de 17 mil 500 millones de dólares, que lo ubican en el lugar 16 en el Índice de Millonarios de Bloomberg.

Con información de Bloomberg