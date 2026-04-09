Hallan pozo petrolero en el Golfo de México: ¿Qué sabemos de la empresa Occidental Petroleum?

La empresa Occidental Petroleum evalúa los pasos a seguir tras el hallazgo de un pozo petrolero en el Golfo de México.

Occidental Petroleum descubrió petróleo en un pozo exploratorio en el Golfo de México, a unos 201 kilómetros al sur de la costa de Luisiana.

Según un comunicado emitido el jueves, la compañía encontró petróleo crudo en depósitos de arena del Mioceno en un área que denomina prospecto Bandit.

Occidental opera el yacimiento Bandit y posee una participación de aproximadamente el 45 por ciento, mientras que Chevron y la australiana Woodside Energy Group también tienen participaciones. Las empresas están evaluando los resultados y definiendo los pasos a seguir.

El pozo se encuentra cerca de una instalación operada por Occidental, lo que significa que existe la posibilidad de conectarlo a dicha instalación mediante un oleoducto.

Descubrimientos de petróleo en el Golfo de México

Los descubrimientos en el Golfo de México son cada vez más importantes de seguir de cerca, ya que se espera que la región se convierta en una fuente clave del crecimiento de la producción petrolera estadounidense en los próximos años, dado que la producción de los yacimientos de esquisto del país se acerca a su límite.

Las acciones de Occidental subieron hasta un 1.8 por ciento antes del inicio de la sesión bursátil regular en Nueva York.

La empresa Occidental Petroleum tiene equipos en Estados Unidos, Oriente Medio y el norte de África.

Esto sabemos de la empresa Occidental Petroleum

De acuerdo con información de su página de internet, la compañía tiene activos de petróleo y gas.

“Oxy se centra en reducir las emisiones en sus operaciones y en todo el mundo mediante la captura y eliminación de una mayor cantidad de emisiones de CO₂ de origen humano a través de su tecnología y alianzas estratégicas", describe.

La experiencia de Occidental Petroleum se remonta a hace más de 50 años con el objetivo de crear soluciones hacia la neutralidad de carbono como parte de la gestión ambiental.