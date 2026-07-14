¿México pierde su encanto? Alerta industria turística por caída de número de vuelos desde EU

Entre los empresarios turísticos hay, desde el inicio de este año, una perspectiva no muy alentadora, pues los resultados de sus negocios han sido “mucho peores”.

Sin embargo, la perspectiva para este verano no es muy distinta, ya que esperan que estos resultados se mantengan debido a la caída que están registrando respecto al turismo internacional en los principales centros vacacionales del país.

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC), las playas mexicanas, que suelen concentrar la mayor cantidad de viajeros nacionales e internacionales, registran caídas importantes para este verano.

El mercado que más preocupa a los empresarios turísticos es el estadounidense, el principal emisor de turistas hacia México que está cayendo mes con mes y que, para el periodo julio-agosto presenta una caída del 21.5 por ciento en la oferta de asientos de avión hacia las playas mexicanas.

Para el verano, una de las temporadas de mayor demanda, la perspectiva es que las playas mexicanas pierdan cerca de 989 mil asientos en sus conexiones con Estados Unidos.

“Estamos preocupados, este estancamiento con tendencia negativa del viajero internacional, y la reducción en el gasto promedio es un tema que nos afecta, hay que ver cómo podemos revertir la tendencia negativa y tener mayor cantidad de turistas y, sin duda, es que cada viajero que llegue al país tenga una mayor derrama”, admite Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

La preocupación del empresariado mexicano está basada también en que los estadounidenses siguen viajando, cada vez en mayor volumen, pero no lo están haciendo a México, sino a otros destinos.

Incluso, quienes viajaban al país, también lo están dejando de hacer. México ha perdido participación de mercado entre los destinos para vacacionar de los turistas provenientes de Estados Unidos: mientras que antes de la pandemia, el país captaba al 22 por ciento de los viajeros de la Unión Americana, para mayo de este año, esa cifra descendió hasta 19.1 por ciento.

Los destinos nacionales llegaron a tener el 44 por ciento de los viajeros estadounidenses durante la pandemia de COVID-19, una situación que no fue aprovechada por el gobierno y los empresarios del ramo para retener a viajeros que optaron por visitar México debido al cierre de otros destinos.

Ahora, los estadounidenses que viajan fuera de su país están dirigiéndose a destinos y países asiáticos o se van cada vez más a Europa.

(El Financiero)

La ‘tormenta perfecta’ que atraviesa el turismo en México

México está viviendo una suerte de tormenta perfecta en cuanto al ingreso de viajeros internacionales. Y es que no sólo la guerra en Medio Oriente está afectando a toda la industria aérea, con mayores costos en el combustible que están siendo trasladados a los boletos de avión, sino que la percepción de inseguridad, entre otros elementos internos, están desincentivando el viaje hacia las playas mexicanas, principalmente.

“El tema del sargazo, la fortaleza del peso, la competencia es algo que hay que subrayar. Estamos lejos de los presupuestos de los convertidores, la falta de asientos. Nos preocupa el mercado dominante, el que más contribuye, tenemos un mercado que está sufriendo”, apunta Francisco Madrid, director general del STARC de la Universidad Anáhuac Cancún.

La suma de esos factores está ocasionando que México pierda alrededor de 60 mil viajeros internacionales por mes. Además, los que están llegando al país, debido a la fortaleza del peso, están gastando menos.

“El objetivo es que cada viajero que llegue al país tenga una mayor derrama, que genere mayor gasto, el tener muchos más turistas que gasten menos no es ideal, hay que tener más gente y que gaste más”, agrega el presidente del CNET.

Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en VALMEX Casa de Bolsa, apunta que hay otro factor que está afectando la llegada de viajeros a México, que es la política antimigratoria difundida por el presidente Donald Trump la cual ha ocasionado una menor demanda en el mercado transfronterizo, que suele ser en el verano el que mayor oferta concentra en todo el mundo.

“Además, tuvimos el cese de operaciones de una aerolínea (Spirit), las aerolíneas han perdido participación de mercado y las empresas aéreas han sido mucho más cautelosas en las rutas y frecuencias que operan”, agrega el analista bursátil.

Para julio y agosto, por ejemplo, American Airlines borrará poco más de 469 mil asientos en rutas hacia playas mexicanas, mientras que United Airlines quitó 465 mil también en oferta hacia el país.

La salida de Spirit, cuya quiebra fue detonada por los altos precios del combustible, generó una ausencia de 165 mil asientos para el Caribe mexicano solo en el periodo de referencia. “Tenemos muchos retos, la cantidad de asientos programados para el verano es preocupante”, remarca Cosío.