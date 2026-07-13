FIFA vende el césped de la final del Mundial 2026 y proyecta ingresos récord de 9 mil mdd

La FIFA venderá el césped con el que se jugará la final del Mundial 2026.

El césped que se utilizará en la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos, será vendido por pequeñas piezas de colección por la FIFA a un precio de 450 dólares.

La iniciativa forma parte de un agresivo despliegue de monetización que abarca desde réplicas de boletos hasta productos exclusivos en su plataforma digital, consolidando una estrategia comercial sin precedentes durante la celebración de la justa deportiva en Norteamérica.

La tienda online de la FIFA ha comenzado a ofrecer los segmentos de pasto para los coleccionistas y aficionados, alentándolos a obtener un “artículo exclusivo” y “una pieza auténtica” de la historia del fútbol.

“Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final, lo que la convierte en un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo”, se lee en la descripción oficial del producto.

Las pequeñas porciones de césped estarán conservadas permanentemente en acrílico “de alta calidad” e integrado en un dispositivo USB de recuerdo, empacados en una pequeña caja.

Para aquellos que no pudieron obtener un boleto de entrada a los partidos en EU, la FIFA está vendiendo la réplica oficial de la entrada personalizada con el nombre del comprador y los detalles de un supuesto asiento por un precio de 19 dólares.

Adicionalmente, el organismo ofrece la opción de proyectar el nombre del aficionado en las pantallas gigantes o inscribirlo en la alfombra por la cual los futbolistas saltarán a la cancha para la disputa del título.

El llamado “Super Shoutout” (Súper Saludo), que consiste en proyectar el nombre de los aficionados en las pantallas de las sedes mundialistas, la FIFA lo puso a la venta por un precio inicial de 99 dólares, que ahora está en promoción de 79 dólares.

Las ventas cierran tres días antes de cada cotejo, por lo que actualmente solo están disponibles las dos Semifinales, el choque por el Tercer Lugar y la Final del Mundial 2026.

La tienda online también ofrece discos de vinil con 14 canciones, Foreign Tongues, edición especial FIFA World Cup 2026 con un diseño multicolor con el logotipo de los Rolling Stones con un costo de 75 dólares. Asimismo, se ofertan maletas en 350 dólares y el álbum oficial de la FIFA World Cup 2026 que reúne a artistas de diversos continentes con nuevas canciones que serán reveladas próximamente por un costo de 48 dólares.

FIFA va por 9 mil mdd en ingresos por el Mundial 2026

Hasta ahora la FIFA espera recaudar cerca de 9 mil millones de dólares directamente del Mundial de 2026, unos 2 mil millones de dólares más que en la edición de 2022 en Catar.

Las empresas concesionarias de alimentos y bebidas en los estadios están entre las principales beneficiadas, pues en algunos recintos los aficionados han gastado hasta 100 dólares por persona durante un partido, casi el doble de lo que suelen gastar en un encuentro de la liga de fútbol americano NFL.

Los anunciantes también se han beneficiado de las pausas obligatorias para hidratación, que en la práctica han transformado el tradicional partido de dos tiempos en un espectáculo más parecido a los deportes estadounidenses, con cuatro cuartos.

Datos de Bank of America correspondientes al período del 10 al 21 de junio muestran que las compras con tarjetas de crédito y débito en las sedes del Mundial crecieron un 6.3 por ciento respecto del año anterior, mientras que el gasto de visitantes de otras ciudades aumentó un 16.7 por ciento.

Esta edición amplió el número de selecciones participantes de 32 a 48, mientras que la bolsa de premios también se duplicó y alcanzó un récord de 871 millones de dólares.

Cada país participante tiene garantizado un pago mínimo de 12.5 millones de dólares solo por disputar el torneo.

Cabo Verde ya ha recibido más de 21 millones de dólares gracias a su histórica campaña, una cifra equivalente a cerca del 0.75 por ciento del PIB del pequeño país. Para muchas otras federaciones, los recursos que distribuye la FIFA son una fuente de financiamiento fundamental.

Será fácil para la FIFA presentar este Mundial como un éxito rotundo y, en muchos aspectos, lo ha sido. A pesar del alto costo de las entradas, los estadios han estado llenos y las mayores figuras del fútbol han brillado con una gran cantidad de goles.

El torneo también amplió la representación global, con nueve selecciones africanas clasificadas a la fase de eliminación directa. Los aficionados han disfrutado de la destacada hospitalidad de los países anfitriones, después de las dos ediciones anteriores celebradas en Rusia y Catar.

Todavía no está claro qué impacto tendrán sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, las críticas de futbolistas y dirigentes políticos por la llamada que Trump le hizo tras la tarjeta roja. Políticos del Reino Unido y Bélgica han pedido su renuncia.

“Este es nuestro deporte, no el de ellos”, afirmó el exentrenador del Liverpool FC, Jürgen Klopp. “Si Donald Trump y Gianni Infantino realmente resolvieron esto entre ellos, es una locura. Pone absolutamente todo en duda”.

Para la mayoría de las asociaciones miembro, el respaldo sigue siendo firme. “La FIFA está en la mejor posición de su historia”, afirmó el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, Sheikh Salman. Países desde Kuwait hasta Sudáfrica han reiterado su apoyo.

La Real Federación Marroquí de Fútbol destacó “el gran trabajo realizado por Gianni Infantino y su equipo para desarrollar el fútbol africano y mundial”. Pese a todas las controversias, el control de Infantino sobre este deporte sigue siendo inquebrantable, concluyen los reportes financieros internacionales.

Con información de EFE y Bloomberg.