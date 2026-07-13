Nu llega a la banca en plena transformación digital del país

Nu México comenzará a operar como banco en un momento transformador en materia de digitalización y en el que su aportación hará que se avance de forma significativa en los próximos años, afirmó Armando Herrera, director general de la plataforma de servicios financieros.

Apuntó que con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para entrar al sector se marca un doble hito: uno, es el primer país entre los que opera Nubank en el que tendrán esta figura y, segundo, de forma local es la primera Sofipo que obtiene esta licencia.

“Vamos a seguir redoblando los esfuerzos y seguir impulsando esa ruta de seguir digitalizando el país. En esencia, no cambiamos. Vamos a ampliar la oferta de bancos, pero sigue el compromiso de desarrollar productos y servicios que luchen contra las letras chiquitas, y que permitan el acceso a más personas”, resaltó en entrevista con El Financiero.

Actualmente, el banco tiene más de 15 millones de usuarios en México. Inició su estrategia de expansión internacional con su entrada al mercado mexicano en 2019 y la filial ya es el tercer emisor de tarjetas de crédito.

¿En cuántos municipios de México opera Nu?

Herrera enfatizó que tienen el compromiso de bancarizar a más mexicanos, al estar presentes con su estrategia digital en 98 por ciento de los municipios del país, especialmente en zonas donde la banca tradicional no prioriza la atención.

El 6 de julio pasado, el ejecutivo se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, y la mandataria destacó que la plataforma financiera de origen brasileño hará una inversión estimada de 4 mil 200 millones de dólares para el periodo 2026–2030 en el país.

El directivo descartó que el banco vaya a operar con cajeros o sucursales físicas como lo han hecho otros competidores digitales.

Subrayó la atracción de clientes que han registrado: cerca de un millón por trimestre en los últimos 10 períodos, ya que en 2022 celebraban su primer millón de cuentahabientes.