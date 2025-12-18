Nu impulsa banca digital

Nu México cierra el año con el nombramiento de Romina Benvenuti, directora de Asuntos Públicos de la compañía, como co-coordinadora del Comité de Banca y Pagos Digitales de la Asociación de Bancos de México (ABM) para el periodo 2025–2027.

La designación, que será compartida con HSBC, coloca a Nu en un espacio de participación dentro de la definición de la agenda digital del sistema bancario mexicano. Desde este comité, la institución contribuirá a los trabajos relacionados con la modernización, eficiencia y regulación de los servicios financieros digitales.

En seis años de operación, Nu México reporta 13 millones de clientes, de los cuales 78 por ciento reside fuera de las principales zonas metropolitanas. La empresa señala que cerca de la mitad de sus usuarios obtuvo con Nu su primera tarjeta de crédito, lo que ha facilitado su incorporación al sistema financiero formal.

Con presencia en comunidades urbanas y rurales, Nu mantiene su enfoque en la expansión de servicios financieros digitales, particularmente en segmentos históricamente subatendidos, como parte de su estrategia de crecimiento en el país.

Posadas estrena marca

Posadas cerró el año con el inicio de operaciones de Sunvivia by Fiesta Americana Mazatlán, el primer hotel de esta nueva marca, que se integra a su portafolio como parte de su estrategia de expansión y diversificación con horizonte a 2027. El proyecto marca el lanzamiento operativo de un concepto orientado al bienestar y a la hospitalidad enfocada en experiencias, dentro del objetivo de reforzar su presencia en destinos de playa.

La apertura ocurre en un contexto de crecimiento para la compañía. Posadas reporta 2025 como uno de sus años con mayor actividad reciente y mantiene compromisos de inversión de socios independientes por más de 15 mil millones de pesos, respaldados por contratos que permitirán ampliar su capacidad operativa hacia 2027. Actualmente, la empresa tiene 34 hoteles en desarrollo, con más de 4,800 habitaciones adicionales, lo que representa un aumento de 17 por ciento en su inventario de cuartos. Del total, 62 por ciento se localiza en destinos de playa. Las aperturas comenzaron en el segundo semestre de 2025 y se prevé que el portafolio esté plenamente operativo en 2027.

La estrategia de crecimiento incluye una reorganización de marcas y segmentos. Además de Sunvivia, Posadas impulsa Devossion by Live Aqua, orientada al segmento premium y a experiencias asociadas a eventos y celebraciones. A ello se suma la expansión internacional con Fiesta Americana Funeeq Punta Cana y la evaluación de nuevas ubicaciones en la región para la marca Live Aqua, como parte de su estrategia fuera de México.

En el plano financiero y operativo, la compañía reporta en 2025 un crecimiento cercano a 9 por ciento en ingresos y un aumento de casi 29 por ciento en EBITDA. Asimismo, registra niveles elevados en indicadores de experiencia del cliente, con un Net Promoter Score (NPS) de 64, por encima del promedio global del sector, y un NPS interno de 76, de cara a 2026.

Brigada Cheyenne: 15 años trasladando ayuda

General Motors de México cierra 2025 con dos aniversarios relevantes: 90 años de operación en el país y 15 años de Brigada Cheyenne, un programa orientado al traslado de ayuda humanitaria y apoyo comunitario en distintas regiones.

Desde su creación, Brigada Cheyenne ha operado como un esquema logístico para atender comunidades de difícil acceso, movilizando insumos y materiales mediante vehículos Chevrolet Cheyenne. De acuerdo con la empresa, el programa ha alcanzado a más de 790 mil personas, con presencia en alrededor de 350 comunidades y un recorrido acumulado de 770 mil kilómetros en más de 15 estados.

La iniciativa forma parte de la estrategia corporativa de General Motors de México, Centroamérica y el Caribe, encabezada por Francisco Garza, presidente y director general de la compañía, que busca vincular las operaciones de la empresa con acciones de apoyo social de largo plazo.

Entre las acciones más recientes se encuentra la recolección y entrega de 8.4 toneladas de ayuda a comunidades afectadas por inundaciones en Veracruz y San Luis Potosí, tras un recorrido superior a los cuatro mil kilómetros, como parte de las labores de atención en situaciones de emergencia.

A nueve décadas de su llegada a México, General Motors mantiene este tipo de iniciativas como complemento a su actividad industrial y económica en el país.