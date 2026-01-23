Nueva CEO en Netsoft

Grupo Netsoft, consultora mexicana con dos décadas de trayectoria y operaciones en México, Brasil, Panamá y Colombia, designó a Elisa García Barragán como su nueva CEO.

El nombramiento se produce en una fase de aceleración en la adopción de inteligencia artificial y sistemas de gestión empresarial, áreas donde la compañía se ha posicionado como el socio comercial de mayor crecimiento para Oracle NetSuite en América Latina.

La estrategia bajo la nueva dirección se centrará en la madurez operativa y la integración tecnológica orientada a la eficiencia y el control financiero. Actualmente, la firma cuenta con una base de más de 43 mil clientes que utilizan soluciones implementadas por su equipo, incluyendo empresas de escala regional como Rappi, Kavak, Linio y Rodmay.

El enfoque busca responder a la demanda de las organizaciones por profesionalizar procesos y mejorar la toma de decisiones mediante herramientas digitales de última generación.

Respecto a los objetivos de su gestión, García Barragán destacó la importancia de la ejecución técnica alineada con los resultados de negocio.

“Las empresas requieren claridad y capacidad de decisión en tiempo real. Nuestro reto es integrar la tecnología al corazón de la operación con foco en resultados y gobernanza”, afirmó la directiva.

Esta transición en el liderazgo de Grupo Netsoft pretende consolidar el acompañamiento a organizaciones en sus procesos de transformación digital.

La etapa que inicia la compañía se alinea con la tendencia del mercado hacia una gobernanza tecnológica robusta y la capacidad de operar en entornos digitales complejos, manteniendo la rentabilidad y la competitividad en los mercados donde tiene presencia.

Exigen claridad en Zacatecas

El escenario actual en Zacatecas respecto a la cancelación del segundo piso del bulevar metropolitano y los adeudos registrados con la constructora Grupo Hycsa se erigen como un caso de estudio sobre las repercusiones de la incertidumbre administrativa en la obra pública.

La gravedad de la situación quedó de manifiesto en un informe presentado ante el Congreso estatal, donde se reconoció oficialmente que el costo de la deuda acumulada por parte de la autoridad asciende a 300 millones de pesos. Por su parte, Grupo Hycsa ha manifestado una disposición abierta al diálogo y a la negociación con la autoridad, subrayando que cualquier resolución debe darse bajo un marco de transparencia y estricto apego a la legalidad.

La empresa ha señalado que mantiene una coordinación constante con las instancias locales para finiquitar los procesos administrativos pendientes, respaldada por un historial de ejecución de proyectos donde la transparencia ha sido la norma operativa. No obstante, el estancamiento de este proceso resalta que la infraestructura solo puede avanzar cuando existen reglas del juego claras y un cumplimiento mutuo de los compromisos adquiridos.

Cuarto sello para Aon

Aon, firma global en servicios profesionales, celebra que por cuarto año consecutivo recibe la certificación regional como Top Employer. Este logro, bajo el liderazgo de Adriana Zanni, Chief People Officer para Latinoamérica en Aon, subraya el compromiso ininterrumpido de la compañía con la excelencia en la gestión de talento.

Este sello, concedido por el Top Employers Institute, no es menor, pues valida las prácticas de capital humano de Aon en cuatro mercados clave: México, Brasil, Colombia y Argentina, en los cuales demuestra una sólida alineación estratégica y un estándar elevado en sus políticas de personal a lo largo de toda la región.

Entre casi 2 mil 500 organizaciones certificadas a nivel global, la cuádruple distinción consolida a Aon como un referente clave en la atracción y retención de talento, y lo sitúa entre los Principales Empleadores de 2026.