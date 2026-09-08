Puebla y Morelos prevén un clima templado y medio nublado durante este miércoles 9 de septiembre

En la capital de Puebla, se anticipa una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 23.3°C. (Foto: Cuartoscuro)

Para este miércoles 9 de septiembre, el clima en la zona de Puebla y Morelos presentará un ambiente templado con cielo medio nublado durante gran parte del día.

Se esperan temperaturas que irán desde los 9°C en las zonas más frescas hasta los 25°C en las regiones más cálidas, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En la capital de Puebla, se anticipa una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 23.3°C. Para los municipios cercanos, como Santa Isabel Cholula, el termómetro estará entre los 9°C y los 25°C, mientras que en San Andrés Cholula, se prevén valores de 10°C a 26°C.

Por su parte, Cuernavaca, la capital de Morelos, experimentará una mínima de 11°C y una máxima de 24.7°C. En contraste con Cholula, que tendrá un día ligeramente más fresco con una máxima de 22.3°C, Cuernavaca se mantendrá con temperaturas un poco más elevadas durante la tarde.

¿Habrá lluvias este miércoles en Puebla y Morelos?

La condición dominante será de cielo medio nublado en toda la región de Puebla y Morelos, lo que sugiere una baja probabilidad de lluvias significativas.

Sin embargo, la presencia de canales de baja presión en el interior del país podría generar chubascos aislados en algunas zonas, especialmente por la tarde.

El viento en la zona de Puebla soplará a una velocidad de 6 km/h, mientras que en Cholula alcanzará los 7 km/h. En Cuernavaca, también se espera un viento de 6 km/h. Estas condiciones atmosféricas contribuirán a un día en general tranquilo, sin ráfagas fuertes que causen molestias.

¿Cuál es el pronóstico extendido para la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 9 de septiembre: Máxima de 20°C, mínima de 9°C, medio nublado, viento de 8 km/h.

Jueves 10 de septiembre: Máxima de 25°C, mínima de 8°C, despejado, viento de 5 km/h.

Viernes 11 de septiembre: Máxima de 25°C, mínima de 10°C, medio nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia general para los próximos días en la región de Puebla y Morelos muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas para el jueves, con un cielo más despejado.

Para el viernes, las condiciones regresarán a medio nublado, manteniendo temperaturas similares a las del jueves, con un ambiente templado en toda la zona.

¿Cómo prepararse para el clima en Puebla y Morelos?

Ante las temperaturas templadas y la presencia de sol intermitente, se recomienda mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua a lo largo del día.

Aunque no se esperan temperaturas extremas, es importante usar protector solar si se planean actividades al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día.

Para el miércoles, se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros para mayor comodidad. Debido al cielo medio nublado, no será necesario un paraguas, pero tener una chaqueta ligera a mano podría ser útil para las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas bajan.

¿Dónde consultar las fuentes oficiales del clima?

Para obtener información actualizada y detallada sobre el clima en Puebla y Morelos, se recomienda consultar las plataformas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil de cada estado.

Estas fuentes ofrecen los datos más precisos para planificar las actividades diarias con seguridad.

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