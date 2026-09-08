Ellos no necesitan filtro de los 80s con IA: 5 políticos mexicanos de esa época que aún están activos

Vicente Fox, Manlio Fabio Beltrones y Gerardo Fernández Noroña son algunos de los políticos con carreras que iniciaron en los 80s.

Entraste a tus redes sociales y ya viste el trend de las fotos de los 80s con IA. ¿Te ‘subiste al tren’ o lo odiaste? No lo sabemos. De lo que sí estamos seguros es que hay políticos que no necesitan ese filtro porque llevan 40 años en la política.

Ricardo Monreal, Vicente Fox, Manlio Fabio Beltrones o Gerardo Fernández Noroña son algunos de los personajes de la vida nacional que ya estaban activos en la ‘grilla’ en la época de los sacos holgados y los peinados voluminosos.

En ese grupo de la era del crepé también está Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, quien sí publicó la foto de cómo se vería en los 80s.

Si ya prendiste el DeLorean y te reíste con los mejores memes del trend de las fotos de los años 80, acá va un recuento de algunos políticos, cuya trayectoria comenzó cuando los éxitos musicales se echaban en cassettes y las películas se veían en formato VHS.

¿Cómo empezó Ricardo Monreal en la política?

Además de dar clases en la UNAM, Ricardo Monreal cuenta con una de las carreras políticas más largas actualmente. El actual diputado de Morena estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y comenzó su trayectoria política en 1985.

“Mi incursión en la política inició en 1985, cuando, con veinticinco años y después de haber obtenido el grado de doctor, ocupé el cargo de primer regidor en Fresnillo, Zacatecas, de donde soy originario”, relata el sitio web de Ricardo Monreal.

Su ascenso a las ‘grandes ligas’ fue meteórico. Tres años después de iniciar como regidor, Ricardo Monreal se desempeñó como diputado federal en la LIV legislatura, luego fue senador de la República y posteriormente fue gobernador de Zacatecas, por invitación del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace no muchos ayeres, Monreal compitió por la candidatura presidencial de Morena, designación que finalmente obtuvo la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Así fue el inicio de Manlio Fabio Beltrones con el PRI antes de ser independiente

En los 80s, México aún estaba bajo gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y lejos de la alternancia en la política. En ese contexto, un joven Manlio Fabio Beltrones fue electo en 1982 como diputado federal por el PRI.

Nueve años más tarde, Beltrones ‘pegó el brinco’ y fue electo gobernador de Sonora, su estado natal, para después regresar al Congreso de la Unión, donde se desempeñó nuevamente como diputado y senador.

Hace más de una década, en 2015, el político sonorense fue el presidente nacional del CEN priista y un año más tarde, el 20 de junio de 2016, Manlio Fabio Beltrones renunció a la dirigencia del PRI.

El amor acaba: ¿Cuándo expulsaron a Manlio Fabio Beltrones del PRI?

Así como cantaba José José en los 80s, el amor entre el sonorense y el Revolucionario Institucional terminó en 2024. En aquel año, Alejandro ‘Alito’ Moreno expulsó a Manlio Fabio Beltrones del PRI.

“El senador Beltrones queda en libertad de unirse a cualquier otro grupo parlamentario, y en ningún caso sus dichos, declaraciones, votos o posicionamientos representan a la bancada del PRI ni al partido”, se señaló en esa ocasión

Actualmente, Beltrones es senador independiente.

¿Cómo inició Marcelo Ebrard en la política? Del PRI a secretario de Economía con Morena

Otro ‘cuarentón’ de la política es el actual secretario de Economía y principal negociador del T-MEC con el gobierno de Donald Trump. Hablamos de Marcelo Ebrard Casaubon, quien hace muchos ayeres fue secretario general del PRI-DF.

Luego de pasar por las filas del PRI, Ebrard fue militante del PRD y luego cambió al llamado partido del Sol Azteca por el guinda de Morena.

Marcelo Ebrard compartió su foto de los 80s hecha con IA. (Tomada del Instagram de Marcelo Ebrard)

“Marcelo Ebrard Casaubon cuenta con una trayectoria en el servicio público de más de 40 años, durante los cuales se ha desempeñado, entre otros altos cargos, como Secretario de Relaciones Exteriores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal”, explica el directorio de la Secretaría de Economía.

Ebrard es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y cuenta con posgrado en la Escuela Nacional de Administración de Francia.

Su carrera política también incluye trabajo legislativo, puesto que fue diputado federal y senador antes de asumir la titularidad de la Secretaría de Economía, cargo que le confirió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al igual que Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard fue una de las ‘corcholatas presidenciales’ de Morena, antes de las elecciones 2024 en México.

¿Cómo entró Gerardo Fernández Noroña a la política?

Noroña es conocido por su casa en Tepoztlán, Morelos, por sus polémicos viajes en primera clase y por su larga carrera política.

Luego de graduarse de la UAM con una tesis que sobrevivió a un robo en su casa, Gerardo Fernández Noroña comenzó su andar en ‘la grilla’ hace casi 40 años, en 1988, cuando se registró en el Partido Mexicano Socialista (PMS).

Un año más tarde, Fernández Noroña fue uno de los ‘soldados del amor’ de la izquierda al fundar el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde se mantuvo hasta 2008 en cargos como presidente del Comité Estatal en el Estado de México, secretario de Movimientos Sociales y secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

A su salida del PRD, Fernández Noroña se unió al Partido del Trabajo (PT), donde ha sido diputado federal antes de convertirse en militante de Morena, aspirar a la candidatura presidencial y ser presidente de la Mesa Directiva del Senado.

El panista que venció al PRI: ¿Cómo inició Vicente Fox en la política?

Hace más de un cuarto de siglo, Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales del año 2000 en México y se convirtió en el primer candidato presidencial que derrotó al PRI; sin embargo, su trayectoria en la política es mucho más añeja.

Su ingreso a la política ocurrió en 1988. El 1 de marzo de ese año se registró como militante del Partido Acción Nacional, cuyo presidente nacional era Luis Héctor Álvarez Álvarez.

Antes de ser presidente de México, Fox Quesada fue gobernador de Guanajuato.

Recientemente, Vicente Fox se reunió con el PRI e incluso habló de unir fuerzas con el Revolucionario Institucional.

Dicho encuentro generó reacciones. Una de ellas fue de la presidenta Claudia Sheinbaim quien se burló de la reunión de Fox con ‘Alito’ Moreno y aseguró:”Fíjense los cuadros políticos del PAN. Recurren a Fox, el recambio generacional, se fueron para atrás, no tienen para irse para adelante, porque sus jóvenes son quienes tienen la dirigencia del PAN (están) muy involucrados con el cártel inmobiliario y escándalos de corrupción”.