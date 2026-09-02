Noroña dice que tendrá ‘relación telepática’ con Higinio Martínez, nuevo presidente del Senado

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, dijo que no estaba de acuerdo con la presidencia del Senado.

Al arranque del primer día de sesiones legislativas, con Higinio Martínez como presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, aseguró que el tiempo le dará la razón sobre la conducción que hará de las sesiones. Aún así, dijo que por lo pronto tendrá una relación “telepática” con él.

“No, yo lo que tengo que hacer es sentarme a esperar a que el tiempo demuestre que tengo la razón. Es un error, hombre”, apuntó Fernández Noroña.

El senador morenista rechazó la designación de Martínez, pues auguró que el mexiquense tendrá una conducción de conveniencia con la oposición, cuando dichos grupos políticos han solicitado la intervención extranjera, y se acercan las elecciones de 2027.

Ante las expresiones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre que no hay división en Morena, Fernández Noroña dijo coincidir.

“Comparto con la compañera presidenta que quien quiere ruptura, quién quiere división, quien cree que nos vamos a pelear, se equivoca”, puntualizó.

Además, Noroña descartó la posibilidad de que surjan corrientes dentro del partido.

“No, porque ya ves que Morena no se permite en corrientes, pero sí podemos impulsar la reflexión. Sí podemos impulsar la discusión, sí podemos plantear cosas que desde nuestro punto de vista el movimiento debe corregir, que es un reclamo además popular”.

Sin embargo, se pronunció porque haya más democracia, pues no está de acuerdo con la toma de decisiones “a mano alzada para ver si cumples la instrucción”, como demostró con un video Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada de Morena, al elegir a Higinio Martínez como presidente del Senado.

“El movimiento necesita es democracia y luego más democracia y luego más democracia. A mí me parece que ese es uno de los puntos centrales que yo estoy planteando”.

Noroña reiteró que el asunto de la mesa directiva debió ser por votación, pues si bien él tenía interés en repetir dicho cargo, también otros senadores e incluso él mismo propuso otros nombres.

“Yo lo he hecho público, hablé por ejemplo de Verónica Camino. ¿Qué me va a decir que Verónica Camino tiene una cercanía conmigo, que tenemos un interés de grupo? Nada, es una compañera que ha demostrado firmeza, experiencia, conducción, talento, entrega, compromiso, respeto a la oposición”.

Sin embargo, ya no quiso responder sobre qué le respondió el coordinador para no aceptar la propuesta de la senadora Camino, pues “el tema ya está superado”; la yucateca quedó nuevamente como vicepresidenta.