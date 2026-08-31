‘Está triste, solo y abandonado’: Lilly Téllez se burla de Noroña tras designación de presidencia del Senado

Morena eligió a Higinio Martínez para presidir el Senado. Lilly Téllez aprovechó para arremeter contra Noroña y revelar un compromiso del mexiquense. (Cuartoscuro).

La senadora del PAN, Lilly Téllez, aprovechó la disputa interna en Morena por la presidencia del Senado para lanzar críticas contra Gerardo Fernández Noroña, quien buscaba repetir al frente de la Mesa Directiva, pero finalmente quedó fuera del acuerdo de la bancada mayoritaria.

Téllez aseguró que la decisión de Morena representa un revés para Noroña, al considerar que el legislador ya no cuenta siquiera con el respaldo de sus propios compañeros de bancada.

“Me da mucho gusto que esté triste, solo, abandonado y abatido porque Morena no le dio su apoyo”, declaró la panista durante una conferencia de prensa en el Senado.

La legisladora añadió que “ahora no lo quieren ni los de su bancada” y sostuvo que los integrantes de Morena no mostraron interés en respaldar nuevamente al actual presidente de la Cámara Alta.

Las declaraciones ocurrieron después de que la bancada de Morena eligió al senador mexiquense Higinio Martínez Miranda como su propuesta para presidir la Mesa Directiva durante el tercer año de la 66 Legislatura.

éllez revela promesa de Higinio Martínez

En medio de la confrontación, Lilly Téllez también habló sobre un encuentro que sostuvo con Higinio Martínez y reveló un compromiso que, según dijo, el morenista asumió con ella.

La senadora panista relató que durante el saludo entre ambos, que generó comentarios en redes sociales, Martínez se comprometió a respetar las reglas del Senado y, específicamente, a no retirarle el uso de la palabra.

“Me dijo que nunca me va a apagar el micrófono, voy a confiar en su palabra”, contó Téllez.

Noroña rompe concenso sobre designación de Higinio Martínez

La designación de Higinio Martínez provocó el distanciamiento de Fernández Noroña, quien había manifestado su intención de continuar al frente del Senado.

En una carta fechada el 28 de agosto, el legislador explicó que decidió no acudir a la reunión plenaria de Morena porque no estaba de acuerdo con el procedimiento para elegir al próximo presidente de la Cámara Alta.

Noroña rechazó que su ausencia estuviera relacionada únicamente con la recuperación de la fractura que sufrió en la muñeca izquierda y sostuvo que la decisión de Morena impedía hablar de un consenso.

“Mi ausencia es la ruptura del consenso. No soy parte de ese acuerdo y conscientemente rechazo serlo”, planteó.

El senador también sostuvo que, de cara al proceso electoral de 2027, la Presidencia del Senado debería funcionar como un espacio de defensa del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.