‘Alito’ Moreno ‘no quita el dedo del renglón’: Insiste al PAN en ir en alianza en las elecciones 2027

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, insistió al PAN en construir juntos una coalición y un frente opositor en todo el país, en las elecciones 2027.

“Lo más importante es que la oposición junta gane la Cámara de Diputados”, para “frenar la destrucción de las instituciones que están haciendo los gobiernos de la mal llamada ‘Cuarta Transformación’”.

Oposición podría unirse en elecciones estatales 2027

Reveló que “aunque en lo nacional no hay diálogo” entre las dirigencias, en torno a coalición, “en las estatales sí se está dialogando, se están buscando aproximaciones, quieren construir”.

“No es momento de pensar en marcas, sino en hacer una alianza con los ciudadanos”, enfatizó.

En conferencia desde la sede nacional del partido tricolor, Moreno expresó su respeto al dirigente nacional panista, Jorge Romero, y reconoció su discurso de que “hay que poner a México por delante” y de que “le apuesta a la marca del PAN”.

No obstante, consideró que “las circunstancias han cambiado” y “la realidad es otra”.

Afirmó que “Morena le ha fallado a la gente”, por lo que la oposición tiene la posibilidad real de ganarle.

Al inaugurar los trabajos de la reunión plenaria conjunta de sus diputados y senadores, de cara al periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre en el Congreso, el también senador comentó que la salida por la que optó Enrique Inzunza –de dejar la bancada de Morena, pero mantener el fuero constitucional como independiente– “es una burla para los ciudadanos, una farsa y una broma”.

Reiteró su llamado al panismo “y a todos los partidos de oposición que lo deseen”, a construir una coalición y un frente opositor para derrotar a Morena, para frenar “la impunidad que mantiene en sus políticos acusados de corrupción y vínculos con el crimen organizado”.

¿Qué dijo ‘Alito’ Moreno sobre su posible desafuero?

Acompañado de algunos de sus 12 senadores y 37 diputados federales, Alito afirmó también que no le teme “a las amenazas” de su eventual desafuero. “No tengo por qué, no hay nada jurídicamente válido”.

“Es solo una estrategia para callarme, una persecución y venganzas personales”, insistió.

Consultado sobre la aprobación de los Lineamientos para los Derechos de las Audiencias por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Moreno opinó que, aunque “acotados”, los lineamientos “siguen siendo un medio de control y de autocensura” a medios de comunicación, periodistas y políticos opositores.