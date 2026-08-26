¿Morena pierde mayoría calificada con salida de Enrique Inzunza? ‘Decisión se respeta’, dice Ignacio Mier

Enrique Inzunza salió de la bancada de Morena en el Senado por razones personales.

La salida del senador Enrique Inzunza de la bancada de Morena en la Cámara Alta fue “una decisión personal”, de acuerdo con el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier.

El legislador morenista comentó que tuvo la oportunidad de hablar con Inzunza antes de que abandonara el grupo parlamentario de Morena, y que por la relación de compañerismo que mantienen le confirmó sus intenciones.

Ignacio Mier aclaró que no hay más razones sobre la salida de Enrique Inzunza, acusado por nexos con el narco, que las que expuso en su carta publicada en sus redes sociales este miércoles 26 de agosto.

“Esas son las razones de él. Es lo que él ha expresado. Nosotros manifestamos en el grupo parlamentario, lo he platicado con mis compañeras y compañeros (senadores de Morena), es una decisión personal que se respeta”, mencionó Ignacio Mier a medios de comunicación.

¿Por qué dejó Enrique Inzunza la bancada de Morena?

A través de una carta lanzada este miércoles, Enrique Inzunza admitió las acusaciones de Estados Unidos en su contra, y las reconoció como una “feroz campaña de calumnias y diatribas”.

Reiteró que él es su propio abogado, y que al estar en esa condición, no dará elementos a la “derecha conservadora” ni a nadie para que cuestionen el movimiento de la 4T en México.

Por esa razón fue que decidió separarse de la bancada de Morena y ejercer sus funciones como senador de manera independiente.

¿Qué pasará con la mayoría calificada de Morena en el Senado con la salida de Inzunza?

Con la salida de Enrique Inzunza de la bancada de Morena, la 4T se queda sin un voto clave de cara al inicio del periodo de sesiones en el Senado, y con riesgo de perder la mayoría calificada.

Al respecto, Ignacio Mier mencionó que es algo que se analizará conforme se presenten las iniciativas en la Cámara Alta.

Llamó a Morena a la unidad, además de apoyar la agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, reiteró que este tema no va a distraer a Morena y aliados en las labores legislativas.