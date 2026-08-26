Enrique Inzunza acusa campaña de EU contra AMLO: ‘Es el objetivo final de esta embestida’

El senador Enrique Inzunza, que se separó de la bancada de Morena, acusó que hay una campaña de Estados Unidos en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se refirió como quien “posee el mayor liderazgo moral y político de la nación”.

En la carta en la que anuncia su separación del grupo parlamentario de Morena, Inzunza admitió las acusaciones en su contra de parte de Estados Unidos, que lo vinculan a él y a otros nueve funcionarios sinaloenses con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Inzunza calificó dichas acusaciones como “una feroz campaña de calumnias y diatribas”, con acusaciones que hasta la fecha no tienen ninguna prueba pública, por lo que son “imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento”.

Dicha campaña de Estados Unidos tendría como objetivo final llegar a Andrés Manuel López Obrador, aunque no lo mencionó directamente, y que “sería una cobardía y un error consentirlo o permitirlo”.

Sin pruebas de que EU tenga como objetivo perseguir al expresidente López Obrador, Inzunza declaró que “es preferible vivir o morir entre las fieras que inclinar la frente ante los tiranos y dar un abrazo a los traidores”.

Declaró que se representará a sí mismo como su abogado, y que no dará elementos a la derecha conservadora para cuestionar al movimiento de la 4T, de ahí la salida de Enrique Inzunza de la bancada de Morena.

Enrique Inzuza advierte que acusaciones de EU son represalias por injerencia con Maru Campos

Otra declaración en la carta de Enrique Inzunza es que, según él, las acusaciones de EU contra funcionarios en Sinaloa responden al “escándalo de violación a la soberanía y la seguridad nacional de nuestro país, por la injerencia de agentes de la CIA en contubernio con las autoridades del estado de Chihuahua, en especial, de la gobernadora Maria Eugenia (Maru) Campos Galván”.

El senador recordó que fue él quien encabezó la denuncia en su contra desde la tribuna del Senado, a fin de solicitar que se deslindaran responsabilidades de la entrada de agentes de la CIA que fallecieron tras hallar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.