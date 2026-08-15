‘Quieren al grande’: Hermano de AMLO dice que retiro de la visa de Andy López es tema político

José Ramiro López Obrador reaccionó al retiro de la visa del hijo del AMLO por parte de Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, dejó entrever que la cancelación de visas por parte de Estados Unidos contra políticos mexicanos forma parte de una estrategia para afectar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y desprestigiar a la izquierda mexicana.

Cuestionado sobre la cancelación de la visa de su sobrino, Andrés Manuel López Beltrán, quien incluso dirigió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el funcionario estatal sostuvo que se trata de un asunto político y no relacionado con otros temas.

“Este es un asunto político, no tiene que ver con otro tema. Realmente, al que quieren, no al chico, sino al grande. Nada más que le están pensando, los vecinos”, expresó.

Ramiro López Obrador consideró que el retiro de visas busca generar desprestigio contra ciudadanos que, dijo, luchan para mejorar las condiciones del país.

“Es el desprestigio que creen ellos que logran hacer, el daño, el desprestigio a los ciudadanos que están luchando para que en este país al pueblo de México le vaya mejor”, señaló.

Hermano de AMLO cuestiona acciones de EU

El encargado de la política interna de Tabasco cuestionó que anteriormente Estados Unidos no retirara visas a políticos vinculados con gobiernos de corte neoliberal, al considerar que entonces existía una relación de subordinación.

“Aquí hay soberanía, hay autonomía, y bueno, si quieren una muy buena relación, pues se tiene que dar en los marcos que la presidenta lo ha dicho, a través de la cooperación y no de la subordinación”, afirmó.

Sobre si ha hablado con su sobrino o con su hermano, respondió que por ahora no ha tenido contacto con ellos.

Dijo que López Beltrán se encuentra realizando actividades políticas y que el expresidente de México tampoco ha sido visto recientemente.

Oposición solo trae ‘bots’, dice hermano de AMLO

Ante la posibilidad de que su sobrino sea utilizado como “carne de cañón” en este escenario, Ramiro López Obrador aseguró que la oposición carece de respaldo territorial.

“Vete al territorio y vas a ver qué es lo que traen; no traen nada. Lo único que traen son los bots, esas granjas que utilizan a través de los medios, de las redes”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que el pueblo de México permanece atento a lo que ocurre y retomó una frase atribuida frecuentemente al expresidente: “No crean que el pueblo es tonto, tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto”.