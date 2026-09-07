Sheinbaum se burla de reunión entre Fox y ‘Alito’: ‘No les irá muy bien’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 7 de septiembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la Secretaría de Educación Pública (SEP) presente la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Hace unos días, la SEP anunció que prepara la propuesta para limitar el uso de celulares en las escuelas, como parte de los resultados de la encuesta realizada a maestros de educación básica.

Además, se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las propuestas del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a las elecciones de 2027.

Sheinbaum critica reunión entre Fox y ‘Alito’ Moreno

La presidenta Sheinbaum criticó la reunión entre el expresidente Vicente Fox y el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ‘Alito’ Moreno.

“Ahora recurren a Fox, es el recambio generacional. Se fueron para atrás porque no tienen para irse para adelante. Sus jóvenes tienen escándalos de corrupción”.

Sheinbaum calificó al expresidente como un “traidor a la democracia” por el desafuero a AMLO y el fraude electoral de 2006.

“Ahora se pone una corbata roja y va a las oficinas del PRI... ¡de ‘Alito’! Síganle, van por muy buen camino, el camino del regreso a la corrupción. Mientras sigan recurriendo a eso, no les irá muy bien que digamos", se burló la mandataria.

Costo de la canasta básica: Este es el supermercado de CDMX donde está más barata

Profeco también detalló que en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX está el supermercado donde se vende más barata la canasta básica.

En la Bodega Aurrerá de Ferrocarril Hidalgo se vende la canasta básica en 771.50 pesos. Otros supermercados con precios bajos son:

Bodega Aurrera Camino del Seri, en Hermosillo, Sonora, ofrece la canasta básica en 740.90 pesos.

Bodega Aurrera , en Cuernavaca, Morelos, vende la casta básica en 755.80

, en Cuernavaca, Morelos, vende la casta básica en 755.80 Chedraui Durango ofrece la canasta básica en 779.41 pesos.

Walmart Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, vende la canasta básica en 871.50 pesos.

Precio del diésel: Esta es la gasolinera de Edomex donde se vende a menos de 27 pesos

La Profeco informó que hay una gasolinera en el Estado de México donde es más barato el litro de diésel.

Se trata de la gasolinera de Pemex ubicada en Avenida André Martí: Ampere Lt. s/n mz zona 1-31, en Cuautitlán Izcalli, Edomex. Otras gasolineras con precios bajos son:

Pemex José María Mendoza 794, en Hermosillo, Sonora, ofrece el diésel en 26.95 pesos.

Pemex carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa, vende el diésel en 26.95 pesos.

carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa, vende el diésel en 26.95 pesos. Pemex Periférico Independencia poniente 680, en Morelia, Michoacán, ofrece el diésel en 26.97 pesos.

Pemex Calzada Andrés Sierra Rojas 528, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vende el diésel a 26.97 pesos.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’