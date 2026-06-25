Planta de fertilizantes no intervendrá en pesca de la Bahía Ohuira, Topolobampo

La planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, que se ubica en la Bahía de Ohuira, no intervendrá ni afectará en la actividad pesquera.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) precisa que los permisos de pesca se mantendrán vigentes, por lo que las pescadoras y pescadores podrán continuar con sus actividades pesqueras.

En conjunto con el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), se establecerá el Programa de Monitoreo en la Bahía de Ohuira para analizar de forma mensual las especies capturadas en los principales campos pesqueros de la zona y la calidad del agua, con la finalidad de asegurar la viabilidad de la continuidad de la pesca.

Cabe destacar que la empresa se compromete a instalar comités de vigilancia ambiental integrados por los habitantes locales para supervisar la calidad del aire y del agua de la Bahía de Ohuira. Asimismo, se comprometió que la succión y descarga de agua para enfriamiento no alterará el ecosistema lagunar, ya que serán instalados sistemas automatizados de dispersión térmica. Por su parte, Conapesca coordinará el Protocolo de Emergencia para Pesquerías.