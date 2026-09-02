Sheinbaum tiene lista la maleta: Estos son los primeros estados que visitará por su Segundo Informe

La presidenta Sheinbaum iniciará una nueva gira por los estados como parte de su Segundo Informe de Gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum comenzará su gira por los estados como parte de su Segundo Informe de Gobierno, a partir del jueves 3 de septiembre.

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles, la mandataria adelantó que el jueves estará en Morelos y Durango, por lo que serán los primeros estados que visitará para ‘rendir cuentas’.

En Morelos, habrá un evento en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata, de Cuernavaca y al terminar, la mandataria se dirigirá a Durango.

El encuentro en la Plaza de Armas reunirá a ciudadanos y representantes de diversos sectores del gobierno de Morelos para detallar los avances y proyectos impulsados ​​en la entidad.

¿Qué estados visitará Claudia Sheinbaum el fin de semana?

La conferencia del viernes será en Zacatecas, donde el Gabinete de Seguridad también presentará un informe y aportará datos tras la explosión de un coche bomba que dejó 11 heridos afuera de la comandancia de Ojocaliente.

Tras la ‘mañanera’ del viernes, la presidenta Sheinbaum presentará su informe estatal en Zacatecas. Además, ese mismo día habrá eventos en San Luis Potosí y Aguascalientes.

Mientras que el sábado 5 de septiembre, la mandataria visitará Colima, Jalisco y Nayarit, para detallar las obras realizadas en cada una de las entidades.

El domingo 6 de septiembre, Sheinbaum cerrará su primer fin de semana de gira por Nuevo León y Coahuila.

En cada una de las entidades, la mandataria presentará parte de su informe junto con las obras y proyectos realizados desde que inició su administración.

Esto sabemos de la gira de Sheinbaum por los estados

Como parte del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum, se difundieron 14 pequeños videos sobre sus principales proyectos. Desde hace unos días, la mandataria adelantó que visitará nuevamente todo el país de jueves a domingo para dar a conocer los avances de su administración.

“Vamos a todas las entidades de la República de jueves a domingo durante tres o cuatro semanas y después cerramos en el Zócalo”, apuntó Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum aseguró que en todos los estados se han realizado muchas obras, “desde mantenimientos en carreteras federales, hasta obras en agua” y también mencionó que resaltará los avances en materia de seguridad.

La mandataria precisó que el cierre en el centro del país no será un evento masivo como lo ha hecho en ocasiones anteriores, sino que simplemente será el informe y la visita correspondiente a la Ciudad de México.

*Con información de Quadratín