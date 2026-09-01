Ricardo Gallardo reconoce los resultados de Claudia Sheinbaum en su segundo año de gobierno

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, asistió al Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en Palacio Nacional, donde reconoció los resultados alcanzados durante su segundo año de administración y destacó la relación institucional y de coordinación que mantiene el Estado con la Federación para concretar proyectos estratégicos en beneficio de las familias potosinas.

Ricardo Gallardo destacó que esta coordinación ha permitido avanzar en uno de los principales objetivos compartidos: reducir las desigualdades y ampliar el bienestar social. Señaló que 340 mil potosinas y potosinos han salido de la pobreza extrema, resultado que refleja el alcance de las políticas sociales y el trabajo conjunto para generar mejores oportunidades en las cuatro regiones del Estado.

En infraestructura, el Mandatario Estatal resaltó que San Luis Potosí ha destinado más de 27 mil 600 millones de pesos para modernizar carreteras, vialidades y espacios públicos, esfuerzo que se complementa con proyectos del Gobierno de México como la ampliación del aeropuerto de Tamuín, las carreteras Ciudad Valles–Tampico y Tamazunchale–Huejutla de Reyes, los proyectos ferroviarios de pasajeros y distintas obras hídricas que ampliarán la conectividad y las posibilidades de desarrollo de la entidad.

El Gobernador afirmó que San Luis Potosí seguirá trabajando de la mano con la Presidenta Claudia Sheinbaum en proyectos de alto impacto como la Universidad Nacional Rosario Castellanos y las acciones de salud vinculadas al IMSS-Bienestar. Añadió que, dentro de esta coordinación, se contempla la instalación de 400 consultorios médicos gratuitos en municipios de las cuatro regiones, principalmente en comunidades donde se requiere acercar servicios de primer contacto, prevención y atención oportuna.

En materia de seguridad, Ricardo Gallardo destacó que el trabajo responsable de su administración y la coordinación permanente con el Gobierno de México han colocado a San Luis Potosí entre las entidades con mejores resultados del país, ya que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2026 el Estado registró la baja en homicidios dolosos, apenas el 0.3 por ciento del total nacional, ubicándose en el tercer lugar entre las entidades con menor participación en este delito y una reducción del 80.5 por ciento en homicidios dolosos respecto al mismo periodo de 2025, la disminución más alta a nivel nacional.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona destacó que la coordinación permanente con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las instituciones estatales permitirá mantener la estrategia contra los delitos de alto impacto. Señaló que esta suma de esfuerzos, acompañada de inversión, generación de empleo, infraestructura y políticas sociales, permitirá que San Luis Potosí mantenga su crecimiento y consolide proyectos que mejoren directamente la calidad de vida de las familias potosinas.