Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 2 de septiembre de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, durante su conferencia matutina de este miércoles.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 2 de septiembre de Palacio Nacional, luego de su Segundo Informe de Gobierno en el que envío un mensaje a Estados Unidos.

Durante su evento en Palacio Nacional, la mandataria reconoció ‘dificultades’ en la relación con el gobierno de Donald Trump, pero aclaró que eso no es motivo para ignorar la soberanía de México.

Sheinbaum reiteró que su gobierno busca cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones; sin embargo, no está dispuesta al sometimiento o “renunciar a nuestros principios” por una amistad.

Sheinbaum celebra apertura de 2 mil nuevos lugares en la UNAM

Claudia Sheinbaum celebró la apertura de 2 mil nuevos lugares en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e hizo un llamado a que otras universidades también aumenten su matrícula.

“Lo importante es que haya suficientes espacios para la educación superior, que ningún joven que quiera estudiar la universidad se quede sin hacerlo”, apuntó. A

Además, la mandataria hizo un llamado a que la UNAM y otras educaciones de eduación superior apliquen la austeridad republicana para aumentar sus lugares.

“Pienso que la UNAM todavía podría hacer un esfuerzo de austeridad republicana en el área administrativa y destinar esos recursos en la apertura de lugares”, dijo.

Apagón en el sureste fue por ‘daño en una torre de transformación’

La presidenta Sheinbaum explicó que el apagón en el sureste ocurrió por el daño a una torre de transformación y por eso se afectó a dos líneas de alta tensión.

“No tiene que ver con falta de infraestructura. El servicio se recuperó en 8 horas, de inmediato se atendió toda circunstancia”, agregó la mandataria.

Sheinbaum también destacó el trabajo hecho por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para recuperar el suministro eléctrico lo más rápido posible.

“Se trabajan en esquemas paralelos para seguir funcionando aunque haya daños en una torre”, añadió.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’