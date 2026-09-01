1.5 millones de mexiquenses salen de la pobreza en el Gobierno de Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, han trabajado en el combate a la pobreza.

Con motivo del Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cifras oficiales revelan que 1.5 millones de personas en el Estado de México dejaron la condición de pobreza durante los primeros dos años de su administración. El dato se suma al reporte presentado en septiembre de 2025, cuando la mandataria informó que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, durante los primeros seis años de la Cuarta Transformación.

El año pasado, la encuesta de pobreza multidimensional del INEGI, reveló que en 2018 se contabilizaban 7.5 millones de mexiquenses en situación de pobreza y al cierre de 2024, la cifra se redujo a 5.5 millones.

La presidenta ha señalado que esta reducción no responde a una sola medida, sino a un conjunto de acciones que incluyen programas sociales, aumentos sostenidos al salario mínimo, mayor inversión pública y atención a la educación, además de pensiones, becas y proyectos de infraestructura dirigidos a comunidades marginadas.

Bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, Sheinbaum sostiene que su modelo se diferencia del aplicado en décadas anteriores, al considerar que las políticas de ese periodo no lograron reducir de manera significativa la desigualdad ni la pobreza en el país.

En el terreno económico, el salario mínimo pasó de alrededor de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a cerca de 9 mil 582 pesos en 2026, un incremento que ha contribuido a recuperar el poder adquisitivo y a colocar la pobreza laboral en su nivel más bajo desde 2005.