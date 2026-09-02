Canciller Roberto Velasco alista viaje a China la próxima semana: ¿A qué va al país asiático?

Roberto Velasco realizará su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo en abril de este año. (Foto: Cuartoscuro)

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, viajará el 7 de septiembre a China para realizar una visita de trabajo, la primera a ese país desde que asumió el cargo en abril de este año, y en la que sostendrá una reunión con el jefe de la diplomacia del gigante asiático, Wang Yi, según anunció este miércoles.

“Esta visita permitirá fortalecer el diálogo político y la agenda de cooperación entre ambos países”, informó la Cancillería mexicana en un mensaje en redes sociales.

“Como parte de su agenda, el secretario Velasco también inaugurará el Consulado de México en la ciudad de Chongqing”, agregó el escueto comunicado oficial.

Visita de Roberto Velasco a China, en medio de tensiones comerciales

El viaje del canciller mexicano a China se produce en medio de las complejas negociaciones con Estados Unidos y Canadá para la revisión del Tratado de Libre Comercio trilateral (T-MEC) y después de que México impusiese a comienzos de año aranceles a países con los que no tiene acuerdo comercial, entre ellos China, lo que generó críticas por parte de Pekín.

Precisamente este domingo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que las importaciones mexicanas procedentes de China afectadas por el paquete de nuevos aranceles cayeron un 28 por ciento en los primeros cinco meses de 2026, a la vez que defendió la medida como una herramienta para proteger a la industria nacional.

El Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, justificó la decisión como parte de su estrategia para sustituir importaciones, aumentar el contenido nacional de las cadenas productivas y proteger unos 350 mil empleos, principalmente en las industrias automotriz, siderúrgica, del calzado, textil y del vestido.

Aunque las autoridades mexicanas han insistido en que las medidas no están dirigidas contra un país en particular, China es uno de los principales afectados y su Gobierno ha cuestionado la política arancelaria mexicana.

En marzo, Beijing advirtió de posibles represalias por las nuevas barreras comerciales, que afectan a más de 30 mil millones de dólares de exportaciones chinas, y pidió a México rectificar las medidas.