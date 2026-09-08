Productor acusa de Edson Álvarez y su esposa como complices de su presunto secuestro: ‘Me amagaron y vendaron’

El productor Juan José López Ordóñez acusó que fue presuntamente secuestrado por órdenes del suegro de Edson Álvarez. De acuerdo con el realizador, el futbolista mexicano habría sido cómplice junto con su esposa, Sofía Toache.

Según el testimonio de López Ordóñez, el entorno del futbolista le adeuda 3.5 millones de pesos por la supuesta producción de un documental sobre la carrera de Edson Álvarez que no se culminó.

Edson Álvarez le habría pedido a López Ordóñez realizar un documental (FOTO: EFE). (FOTO: EFE)

¿De qué acusan a Edson Álvarez, futbolista de la Selección Mexicana?

En entrevista para la revista TV Notas, López Ordóñez relató que conoció al futbolista de la Selección Mexicana después de asociarse con su suegro, Jessi Jonathan Toache Bedolla, por “propiedades de negocios e inmobiliarias”.

De acuerdo con el productor, antes del Mundial de Qatar 2022 le pidió ayuda para realizar un documental sobre su trayectoria en el futbol. “La jornada fue ardua. Nos llevaban de 4 a 8 horas diarias. La grabación no fue fácil, duró 2 años”, explicó.

Según su testimonio para la revista, el proyecto tendría un costo de 3.5 millones de pesos y el futbolista supuestamente pensaba exhibirlo en una plataforma de streaming. “Él pensaba venderlo a Netflix. Lo sabían 2 personas: Angelito Flores y Vanessa Changerotti, que radican en Madrid y trabajan para esta plataforma”, agregó.

López Ordóñez detalló que el documental quedó trunco por Qatar 2022 y que, además de su trayectoria deportiva, también quedaron registrados en video momentos como el baby shower de la segunda hija del futbolista.

El productor señaló que posteriormente perdió comunicación con Edson: “Sus suegros ya no me permitieron la comunicación con él. De ahí derivó el problema. Se tornó más arduo y ya no me quiso contestar”.

Los problemas con el suegro de Álvarez, según su versión, también crecieron por un negocio relacionado con una propiedad en la colonia San Rafael, cuyo supuesto valor era de 30 millones de pesos.

“Reclamé un bien inmueble que le facilité a Jonathan. Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos. Jonathan me invitó a una notaría y pidió un préstamo simulado. Posteriormente, para evadir el compromiso tanto de Edson Álvarez (3.5 millones) como de mis bienes, ¡me mandan secuestrar!”, expresó.

López Ordóñez sostuvo que el suegro de Edson habría enviado a dos personas —una cubana y otra mexicana— para simular la compra del inmueble. el presunto secuestro habría ocurrido en la esquina de Moliere y Homero, en la colonia Polanco.

“Yo circulaba en mi auto, jalaron las puertas y se subieron las 2 mujeres. Escuchaba que me llevaban a Chalco (Estado de México). Me amagaron y me vendaron. Tenían armas. Estuve secuestrado medio día”, describió.

El productor añadió que durante el supuesto secuestro lo inyectaron con una jeringa y lo amenazaron de muerte. De acuerdo con su relato, logró escapar después de que sus presuntos secuestradores hicieran una parada cerca de la intersección de Viaducto y Calzada de Tlalpan.

“Logré liberarme porque ellos hicieron una parada previa. Se detienen pasando Viaducto y Tlalpan, y giran en una calle. Era de día y algunas personas lo presenciaron y empezaron a grabar. Una pareja tuvo el valor de ver qué sucedía. Los secuestradores huyeron. El auto quedó a media calle y yo, dentro”, narró.

López Ordóñez refirió que, tras la llegada de ambulancias y patrullas, fue trasladado al MP de Chapultepec, donde presentó una denuncia. Sin embargo, señaló que posteriormente la investigación se habría detenido por presuntos sobornos.

“El suegro ya no quiso tomar llamada, pero cuando se enteró de que estaba vivo y había una denuncia, dio dinero para detener toda la investigación”, acusó.

El productor manifestó que desde entonces ha recibido amenazas de muerte y que se ha visto obligado a mudarse constantemente con su esposa para evitar ser localizado.

López Ordóñez concluyó su testimonio con un mensaje a Álvarez: “Yo le pregunto: ‘¿Por qué no me quieres pagar y por qué perder esa sensibilidad si vienes de una situación humilde?’. Edson, repárenme el daño, y cada uno sus cubas. Tengo pruebas de todo esto, fotos en disco duro, USB y testigos”.

Por el momento, Álvarez no se ha pronunciado sobre las acusaciones en redes sociales.