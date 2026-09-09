Gala Montes explota por su salida de ‘Malinche’ tras ‘LCDLFM’: ‘Sin mi trabajo no tendrían impacto’

Gala Montes, tras su salida de La Casa de los Famosos México, respondió al comunicado de Malinche, el musical, producción de Nacho Cano, en el que se informó que su participación en la obra quedaba suspendida de manera indefinida.

La actriz y cantante cuestionó la decisión de la producción y destacó la importancia que, según ella, tuvo su trabajo para el impacto que alcanzó la puesta en escena.

“No quiero quitarle mérito a nadie, pero tengo derecho a reconocer el mío, sin mi trabajo, presencia y todo lo que puse aquí, Malinche no tendría el mismo impacto ni sonaría como lo ha hecho”, escribió en el comunicado, donde la exhabitante de La Casa de los Famosos México también señaló problemas relacionados con el dinero que tuvo con la obra.

Gala Montes propuso a la producción estrenar la obra en octubre sin cobrar, con la intención de contar con más tiempo para llegar a un acuerdo sobre el sueldo que recibiría por integrarse al proyecto.

Gala Montes respondió al comunicado compartido en la página de la obra Malinche. (Foto: Cuartoscuro) (Estrella Josento)

¿Por qué Gala Montes se fue de la obra ‘Malinche’? Esto dijo la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’

El comunicado de la obra Malinche, el musical, no explicó las razones por las cuales “suspendían indefinidamente” la participación de Gala Montes, pero según la intérprete de ‘Tacara’, fue por problemas con su salario.

“Considero importante poner sobe la mesa mi realidad y mi decisión, durante este proceso existió una situación muy dolorosa, trabajar y ser explotado sin recibir un pago justo”.

De acuerdo con la exparticipante de La Casa de los Famosos México, no “cerró las puertas” de manera irresponsable al proyecto pues se ofreció a dialogar para encontrar una solución y dar las funciones del 8 y 10, o del 9 y 11 de octubre sin “cobrar ni un solo peso”.

“Tengo derecho a priorizar mi estabilidad económica y personal. Siempre hubo disposición de mi parte, incluso hablamos de que la decisión y el comunicado correspondiente lo haríamos juntos”.

Gala Montes subrayó que “alzó la voz” para dejar de normalizar dinámicas en las cuales los artistas “son los últimos considerados”. Finalmente agradeció a Nacho Cano por la oportunidad y a sus compañeros por lo aprendido.

Dentro del comunicado de la obra se señaló que Gala tenía las puertas abiertas para “explorar futuras colaboraciones”.

Comunicado de Gala Montes sobre su salida de la obra 'Malinche', creada y producida por Nacho Cano. (Foto: Captura)

Gala Montes se va de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

La polémica de la obra Malinche no es la única que protagonizó Gala Montes, pues recientemente se fue de La Casa de los Famosos México dos días después de llegar a la temporada 2026.

La Jefa informó que ella tomó esa decisión y que no se preocuparan tras lo ocurrido, a la par postearon un comunicado para enfatizar en que su salida fue voluntaria. Montes publicó una breve historia en su cuenta de Instagram para mencionar el tema.

“Hola, mi gente, ya estoy bien, estoy descansando un ratito, me cansé entrenando con Yahir y bueno, en estos días les cuento más, que sepan estoy bien y les mando besos, todo bien, gracias”, dijo.