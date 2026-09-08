Gala Montes abandona ‘La Casa de los Famosos México’ tras dos días: ‘Para que esté tranquila’

Gala Montes salió por voluntad propia de 'La Casa de los Famosos México' este martes. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México 2026 tan solo dos días después de haber llegado como competidora, anunció la producción del reality show.

“Informamos a nuestros seguidores que Gala decidió vountariamente salir y con ello terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”, se lee en el comunicado posteado en Instagram.

La Jefa comunicó la noticia a los habitantes de La Casa de los Famosos México 4, quienes mostraron su sorpresa, pero Ernesto Laguardia expresó que si era por su bien, entonces era correcta la decisión “para que esté tranquila”.

Cynthia Klitbo, quien tuvo un acercamiento con la actriz y cantante durante su breve participación, dijo que la notó inquieta en la mañana mientras guardaba todas sus cosas, pero esperaba que todo saliera bien.

Ese Pérez pidió un aplauso para la exparticipante de La Casa de los Famosos México. Tras esto, La Jefa pidió seguir con las actividades diarias y no se mencionaron las razones de la salida de Montes.





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