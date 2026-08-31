Ernesto Laguardia recuerda cuando encontró muerto a su papá: ‘Lo cambié. Quería que lo vieran muy elegante’

Ernesto Laguardia recordó la muerte de su papá, Enrique, durante una conversación con los habitantes de La Casa de los Famosos México, donde compartió algunos detalles de la relación que mantuvo con él y de las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento.

El actor explicó que su papá, quien estudió medicina, murió cuando tenía 70 años. Durante la charla, Ernesto Laguardia, amigo de Adela Noriega, también relató una anécdota relacionada con el pueblo de Tangamandapio, Michoacán, donde su papá realizó su servicio social como médico.

Ernesto Laguardia recuerda a su papá con fotos publicadas en redes sociales. (Foto: Ig @ernestolaguardiaoficial)

¿Qué dijo Ernesto Laguardia sobre la muerte de su papá?

Ernesto Laguardia comenzó su anécdota al recordar que su papá, don Enrique, estudió medicina y realizó su servicio social en Tangamandapio, Michoacán. Años después, el actor decidió viajar hasta ese lugar para conocer el sitio donde su padre había trabajado.

“Mi papá estudió medicina, hizo su servicio social en Tangamandapio, Michoacán. Fui para allá una vez y no encontraba dónde había trabajado, entonces lo rastreé por todos lados. Fui a las oficinas de Gobierno, donde me ayudaron, pero primero nadie lo conocía”, contó.

Durante su búsqueda, un hombre al que identificaban con el apodo de ‘Tarzán’ lo llevó con su tío, quien tenía una tienda de abarrotes y reconoció a Ernesto por su trabajo como conductor del programa Hoy.

El actor descubrió entonces que el inmueble donde se encontraba la tienda era el mismo lugar en el que su papá realizó su servicio social y donde convivía con la familia.

La conversación con Yahir derivó en el recuerdo del fallecimiento de don Enrique, ocurrido cuando tenía 70 años.

“Se murió a los 70 años, muy joven. Cuando falleció yo fui el primero en llegar. Él se había caído, se pegó en la cabeza, lo cambié. Quería que lo vieran muy elegante. Era un tipazo, súper culto, podías platicar con él por horas, de todo sabía”, relató.

En una entrevista anterior con TVNotas, Ernesto Laguardia había hablado sobre el fallecimiento de su papá y señaló que ocurrió a causa de un infarto, aunque en su conversación más reciente las versiones fueron diferentes.

“Ya hace veintitantos años, de un infarto. Era un hombre muy querido, siempre pensaba en sus pacientes, un hombre a todo dar; siempre lo recordamos con mucho amor”, declaró anteriormente.

¿El papá de Ernesto Laguardia conoció a sus nietos?

Aunque don Enrique murió antes de que nacieran los hijos de Ernesto Laguardia, el actor asegura que su familia mantiene un vínculo especial con su recuerdo.

Laguardia contó que durante varios años vivieron en la casa donde murió su papá y que, en algunas ocasiones, ocurrieron situaciones que su familia interpretó como una forma de sentirlo cerca.

“Porque vivimos muchos años en la casa donde él falleció y cada vez que ella lloraba, se prendía la luz. Al principio nos asustamos, pero después le decíamos: ‘Papá, déjanos dormir’, sentíamos que era él”, relató.

A pesar de los años transcurridos desde su muerte, Ernesto Laguardia mantiene presente la memoria de su papá y suele compartir fotografías de él en sus redes sociales, especialmente durante fechas importantes como el Día del Padre.