Wendy Guevara confiesa en concierto que pagó enganche de una casa por amor; ‘hiciste obra social’, responde Rosalía

Wendy Guevara apareció en el último concierto de Rosalía en la Ciudad de México. (Fotos: Créditos Cuartoscuro)

Wendy Guevara sorprendió durante el último concierto de Rosalía en la CDMX, donde participó en ‘El Confesionario’, dinámica en la cual invita a distintas personalidades a revelar algunas de sus experiencias personales.

Durante su participación, la integrante de ‘Las Perdidas’ habló sobre una relación pasada donde llegó a pagar el enganche de una casa “por amor”, además de entregar alrededor de 200 mil pesos en efectivo.

Las declaraciones provocaron gritos y aplausos entre el público, mientras que Rosalía respondió que la influencer no había tenido una relación, sino que había “hecho obra social”.

Wendy Guevara estuvo en la última fecha de Rosalía. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Wendy Guevara en el concierto de Rosalía?

Wendy Guevara fue la última invitada de ‘El Confesionario’ durante los conciertos de Rosalía en el Palacio de los Deportes. Antes de presentarla, la intérprete de ‘La Perla’ se declaró fan de la conductora de La Casa de los Famosos México.

“Ella siempre me hace reír, es una gran comunicadora, una mujer auténtica, divertidísima y que como ella no hay dos. Así que México, que se escuche hasta afuera porque ella es de las vuestras, ruido para la icónica Wendy Guevara”.

Ante la ovación del público, ‘La Perdida’ apareció en el escenario con un vestido blanco, atuendo que también fue halagado por la cantante española.

Wendy Guevara reconoció que se sentía “muy nerviosa” antes de sentarse en el confesionario.

“La ilusión es sentirme comprendida y amada, porque todo México me conoce por mi historia, la que me hace sentir que pago por amor, pero no creo que he puesto mi amor en personas equivocadas”, declaró.

La ganadora de La Casa de los Famosos México posteriormente reveló que algunas personas desconocían lo que llegó a hacer durante una de sus relaciones, entre ello pagar el enganche de una casa.

“Primero he comprado y pagado por amor, hasta lo de una casa, por darle un gusto a un hombre que pensaba me quería. Lo llevaba a un table dance a ver mujeres y yo las llegué a tocar y pagar por el servicio de él, y eso no me gusta, no se me hace justo que di mucho y a cambio recibí mierda. Odio estar como moto robada, escondida”.

Después de escuchar la confesión, Rosalía reaccionó entre risas y aseguró que Wendy no había tenido una relación, sino que había “hecho obra social”.

Aunque la integrante de ‘Las Perdidas’ no mencionó el nombre de la persona involucrada, sus declaraciones sobre haber regalado una camioneta de lujo último modelo recuerdan la polémica que anteriormente protagonizó con Marlon Colmenarez.

Colmenarez aseguró que Wendy le había regalado una camioneta. Sin embargo, ambos han señalado que no tuvieron una relación amorosa y que su vínculo fue únicamente de amistad, declaración realizada para el programa De Primera Mano en julio de 2025.

¿Quiénes participaron en ‘El Confesionario’ de Rosalía en México?

Wendy Guevara fue la última de cinco invitadas que participaron en ‘El Confesionario’ durante las presentaciones de Rosalía en el Palacio de los Deportes.

En la primera fecha, Yeri Mua habló sobre una expareja a quien, según relató, llegó a poncharle las llantas de su automóvil con un cuchillo.

Durante la segunda noche, Kenia Os participó en la dinámica y habló sobre un romance que terminó debido a la intervención de una tercera persona.

Mon Laferte, enfocó su participación en los desamores que convirtió en canciones y también habló sobre su abuela Norma, a quien señaló como una de sus inspiraciones.

Para la cuarta fecha, la invitada fue Maria Bottle, influencer relacionada con contenidos de moda. Durante su participación, reveló que estuvo en una relación en la que fue “el cuerno” durante el año que duró el noviazgo.