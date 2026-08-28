Sergio, fundador de Los Acosta, denuncia amenazas tras salir de la banda: ‘No fue un retiro amistoso’

Sergio Acosta ya no es parte de la agrupación que formó con sus hermanos y aseguró que no se fue de manera voluntaria. (Foto: Cuartoscuro)

‘Una novela nuestra vida siempre fue…’ Luego de cinco décadas creando canciones con sus hermanos, Sergio, cofundador de Los Acosta, denunció que fue despedido de la banda de música grupera, un hecho tras el cual es víctima de amenazas.

El tecladista de los intérpretes de ‘Deja una rosa en tu balcón’ compartió lo que está viviendo a través de un video que publicó en sus redes sociales, en donde también hizo responsables a sus hermanos Ernesto y Ricardo en caso de que algo le suceda.

Desde la década de los 80, los hermanos Acosta habían trabajado juntos en la composición de temas como ‘Tonto Corazón’ y ‘Como una novela’; sin embargo, Sergio comentó que actualmente él se encuentra en un proceso legal para defender los derechos de sus canciones.

¿Qué dijo Sergio sobre su salida de Los Acosta?

Sergio Acosta aseguró que ya no es parte de la banda de música grupera. El músico dejó claro que su salida no se dio de forma amistosa, sino que fue despedido, aunque no indicó por qué se tomó esta decisión.

“Quiero ser muy claro: esta no fue una decisión voluntaria ni un retiro amistoso. Fui despedido del proyecto al que le dediqué mi vida entera, así de fácil”, aseguró Sergio Acosta en su video.

El tecladista también indicó que fue a raíz de esta situación que ha recibido intimidaciones: “Mi familia y yo hemos sido blanco de acoso y amenazas directas que atentan contra nuestra integridad y seguridad física”.

Ante esta situación, Sergio responsabilizó a sus hermanos Ricardo y Ernesto Acosta por cualquier situación negativa que él o sus seres queridos lleguen a vivir y aseguró que las influencias que ellos puedan tener “no están por encima de la justicia”.

Los hermanos Sergio Acosta, Carlos Acosta, Ricardo Acosta y Ernesto Acosta en conferencia de prensa del grupo Los Acosta, quienes presentan su gira titulada “El Tour Que Hará Histeria”, en la Arena Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

“Es profundamente lamentable el final que tendrá esta agrupación. Duele ver cómo se destruye el trabajo arduo que hice durante más de 50 años para lograr que el grupo fuera lo que llegó a ser, pero me quedo con la conciencia tranquila y la mente en alto”, afirmó.

Sergio también dijo que en este momento él se encuentra en un proceso legal para defender sus derechos de autor, debido a que aseguró que durante su tiempo con la banda se encargó de construir el estilo sonoro característico de Los Acosta.

“No voy a permitir que se me intente borrar de la historia. A partir de este momento, la defensa de mi legado, mi patrimonio y mis derechos de autor está en los tribunales”, añadió e indicó que tiene pruebas de todo lo que dijo y que las mostrará próximamente.

¿Qué dijeron Los Acosta tras las acusaciones de Sergio?

Tras las declaraciones de Sergio, Los Acosta compartieron un comunicado en sus redes sociales en donde negaron haber acosado a su hermano luego del despido, sin dar más detalles sobre la salida del tecladista.

“Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda vincular a integrantes de la agrupación con amenazas, intimidaciones o cualquier conducta ilícita”, dijeron e indicaron que no hablarán públicamente de los conflictos familiares.

“Cualquier diferencia relacionada con aspectos profesionales, jurídicos o derechos vinculados con la agrupación será atendida, como corresponde, por las vías institucionales y legales pertinentes”, indica el texto. Finalmente, comentaron que seguirán enfocados en la música.

¿Quiénes son Los Acosta?

Los Acosta es una banda que inició Sergio Acosta, quien desde pequeño mostró interés en la música, según comentó en una entrevista con el canal de YouTube de Melo Montoya.

En esta comentó que él aprendió a tocar la guitarra y se integró a una rondalla; sin embargo, deseaba crear un proyecto propio, por lo cual comenzó a preguntar a sus amigos si les gustaría formar una banda.

Aunque muchos accedieron, la idea se materializó hasta que Sergio Acosta conoció a Dionicio Muñoz, un joven originario de Lagos de Moreno que sabía tocar más de un instrumento y con quien el tecladista hizo una buena mancuerna.

La idea original de Sergio era formar la banda con sus amigos de la escuela; sin embargo, al comentarle la idea a sus papás, ellos le dijeron que para poder seguir con el proyecto adelante debía incluir a sus hermanos.

Los hermanos Carlos Acosta y Ricardo Acosta en conferencia de prensa del grupo Los Acosta, quienes presentan su gira titulada “El Tour Que Hará Histeria”, en la Arena Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

“Tuve que pedir permiso. Nada más me estaban escuchando mi mamá y mi papá y me dicen: ‘Sí te vamos a dar permiso de que hagas un grupo, pero no con tus amigos, con tus hermanos’”, recordó en la conversación.

Sergio accedió y, junto a Dionicio, aprendieron a tocar. Con la banda lista y algunas canciones, Los Acosta, quienes eligieron este nombre por su apellido, se presentaban inicialmente en XV años y bodas.

Fue hasta 1985 que los músicos lanzaron su primer álbum, titulado Te quiero. Tras ello llegaron Te amo tanto, Siempre te recordaré, Igual que yo y Tonto Corazón. Desde entonces se han mantenido activos en la música. Su álbum más reciente fue Entre besos y heridas, lanzado este 2026.