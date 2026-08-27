Dolly Parton pidió probar tratamientos experimentales si ya no había esperanza: ‘Quería ayudar a otros’

Dolly Parton pensaba en ayudar a otras personas incluso durante sus últimos días de vida. Stella Parton, hermana de la reina del country, reveló que la cantante estaba dispuesta a recibir tratamientos experimentales si los médicos determinaban que ya no existía esperanza para ella.

Stella compartió esta declaración en sus redes sociales como parte de un mensaje dedicado a recordar a su hermana tras su muerte. En él, destacó la generosidad que Dolly mantuvo tanto con el público como con su familia.

Dolly Parton murió a los 80 años, el pasado martes 25 de agosto de 2026, después de una breve lucha contra el cáncer. La cantante ingresó al Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram cuatro días antes y permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento. Sus representantes no revelaron qué tipo de cáncer padecía ni cuándo recibió el diagnóstico.

¿Qué dijo Stella Parton sobre los últimos días de Dolly?

Stella Parton aseguró que la personalidad que millones de personas conocieron de Dolly correspondía con la mujer que ella conocía como hermana. La describió como una de las personas más generosas, reflexivas y amables de su vida.

Como ejemplo, compartió una conversación reciente en la que Dolly habló sobre lo que quería que ocurriera si los médicos ya no podían ofrecerle alternativas para tratar sus problemas de salud.

“Lo que el mundo vio es exactamente quién era. Recientemente, me dijo que, si no había esperanza para ella, permitiría que su equipo médico probara tratamientos experimentales para ayudar a otras personas en el futuro”, escribió Stella.

La hermana de la intérprete de Jolene consideró que esa decisión reflejaba una característica que Dolly mantuvo durante toda su vida: pensar en los demás. Por ello, pidió a sus seguidores honrar su legado mediante actos de generosidad.

“Mi hermana siempre pensó en los demás. Si quieres honrar su legado, muestra más amabilidad, ayuda a los demás y ofrece más de tu tiempo y tus recursos, como ella lo hizo continuamente”, comentó la hermana de Dolly.

¿Qué problemas de salud enfrentó Dolly Parton antes de morir?

Antes de que se conociera que padecía cáncer, Dolly Parton habló públicamente sobre sus distintos problemas de salud. La cantante reconoció que descuidó algunos de ellos mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.

Entre los padecimientos que hizo públicos se encontraban los cálculos renales recurrentes. Parton incluso recurrió al humor para explicar la frecuencia con la que necesitaba tratamiento.

“Siempre he tenido problemas con los cálculos renales. Dios mío, me sacan más piedras al año de las que sacan de la cantera de Rockwood, Tennessee”, indicó la cantante en entrevista con la revista People.

De igual forma, explicó que su sistema inmunológico y digestivo se “descontrolaron” durante los últimos dos o tres años, por lo que recibía atención médica para fortalecerlos. Aunque aseguró que respondía favorablemente a los medicamentos y tratamientos, reconoció que llegó a sentirse “aturdida”.

Los problemas médicos también afectaron sus planes profesionales. Parton canceló una residencia en Las Vegas porque consideraba que no podía ofrecer espectáculos al nivel que esperaba su público. Sin embargo, su estado de salud no la llevó a considerar el retiro de los escenarios y todavía contemplaba realizar presentaciones especiales.

Tras su muerte se conoció que la cantante padecía cáncer. Su publicista, Marcel Pariseau, confirmó que falleció en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos, después de una “valiente lucha” contra la enfermedad.

¿Cómo recordó Stella Parton su relación con Dolly?

Más allá de sus últimos días, Stella dedicó buena parte de su despedida a recordar una tradición que compartió durante años con Dolly: cada martes, antes de que saliera el sol, ambas tomaban café mientras hablaban por teléfono.

La costumbre estaba relacionada con su infancia. Stella explicó que crecieron en pequeñas granjas y conservaron el hábito de comenzar sus actividades muy temprano. Durante aquellas llamadas intercambiaban chismes, bebían café y hacían planes.

Dolly incluso bromeaba con su hermana sobre todo lo que conseguían hacer durante las primeras horas del día:

“Hacemos más trabajo antes de que salga el sol que la mayoría de la gente en todo el día”.

Para Stella, esos martes ahora tendrán un significado distinto. “Mi martes por la mañana, el tiempo de café, nunca será lo mismo”, escribió al agradecer las muestras de cariño y respeto que recibió su familia.

La hermana de Dolly Parton cerró su despedida con una petición similar a la que atraviesa todo su mensaje: recordar a la cantante a través de la forma en que trataba a otras personas.

“Ella dejó un mundo mejor al salir de él, y vamos a seguir su ejemplo”, expresó Stella.

Dolly Parton forjó una de las trayectorias más destacadas de la música country. Nació en Tennessee en 1946, comenzó a cantar desde muy joven y obtuvo reconocimiento nacional durante la década de 1960.

En 1967 lanzó Hello, I’m Dolly, su primer álbum como solista, con el que inició una carrera que se prolongó durante casi seis décadas. Entre sus temas más populares se encuentran Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, canción que también se convirtió en un éxito internacional gracias a la versión interpretada por Whitney Houston.

Además de la música, Parton incursionó en el cine, la televisión y los negocios. También sobresalió por su labor filantrópica, especialmente a través de Imagination Library, un programa que distribuye libros gratuitos a niños y que Miley Cyrus mencionó en su mensaje de despedida.